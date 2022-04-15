رحمة أحمد: «مصحح اللهجة ماسك لي عصاية وحُذِف أجزاء من هذا المشهد»

/692149/رحمة-أحمد-مصحح-اللهجة-ماسك-لي-عصاية-وحذف-أجزاء-من-هذا-المشهد

حلت الفنانة رحمة أحمد التي جسدت شخصية مربوحة ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة on الفضائية، ضيفة برنامج هذا الصباح الذي كشفت خلاله تفاصيل مشاركتها في العمل.

دوت الخليج يرصد تصريحات رحمة أحمد في برنامج هذا الصباح

تصريحات رحمة أحمد

قالت الفنانة رحمة أحمد في حوارها التلفزيوني إنّها لا تتوقع نجاح أو فشل الأعمال التي تشارك بها فهي تفضل التركيز على بذل أقصى جهد، معلقة: “عملت شغلي كويس، وأسيب الباقي على ربنا”.

وتابعت أنها شاركت في مسلسل الكبير أوي 6، بعدما شاهد المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي أدائها في مسرحية كانت تقدمها في الأوبرا وكانت المسرحية وقتها من إخراج أحمد فؤاد.

رحمة أحمد مسلسل الكبير أوي 6

وأشارت إلى أنها كانت متوترة في أول يوم تصوير والمخرج كسّر الحواجز بينهما وقالت إن اللهجة الصعيدية كانت أصعب ما واجهته في العمل، قائلة: “مصحح اللهجة ماسك لي العصاية زي المستر، لأنها صعبة جدا”.

وأضافت: “بعد ما شاهدني المخرج والفنان أحمد مكي، كلموني على المسلسل، ورحنا اشتغلنا على الورق وطلعنا تفاصيل الحاجات دي كلها، لحد ما طلعت بالشكل ده، وردود فعل الناس بتوصلني، وجات لي رسائل ومكالمات كل ده فرحني”.

مسلسل الكبير أوي 6

وأوضحت أن هناك كبار النجوم تواصلوا معها بسبب شخصيتها في المسلسل مثل سيمون، قائلة: “وأرسلت لي رسالة أعتبرها فخرا لي، وأتمنى أن يوفقني الله فيما هو قادم”، وفيما يخص مشهد ليلة الدخلة، علقت قائلة: “تصويره كان صعب جدا، بسبب التغييرات الكتير والضحك وعندي مشكلة إني مش بعرف أمسك نفسي”.

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واستكملت كلامها: “كنت بعيد أكتر من مرة عشان بضحك، والموضوع فيه تفاصيل، وكان فيه تفاصيل أكتر من كده بس اتشال من المونتاج عشان الوقت.. وردود الفعل تشبه ما حدث في فريق العمل بالكواليس”.

وعن بطل العمل قالت: “أما أحمد مكي فهو شخص لطيف جدا وطيب وإنسان، ومفيش مرة لجأت له وطلبت منه المساعدة وموقفش جنبي، بطلب منه النصيحة، ومتعاون جدا، ومش بستنى ألجأ له عشان يدعمني، لكنه بيدعمني من نفسه لو أحس إني عاوزة دعم”.