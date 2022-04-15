بعد سخرية شيماء سيف منها.. ريهام سعيد:«الجهل لسة موجود ومرضى السمنة هجوميين»

/692144/بعد-سخرية-شيماء-سيف-منها-ريهام-سعيدالجهل-لسة-موجود-ومرضى-السمنة-هجوميين

شاركت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد متابعيها وجمهورها بنشرها صورة قديمة لها وعلقت بها على جدل تصريحاتها حول مرضى السمنة وجاء ذلك بعد سخرية الفنانة شيماء سيف منها.

دوت الخليج يكشف رد ريهام سعيد على سخرية شيماء سيف

ريهام سعيد وشيماء سيف

علقت ريهام سعيد على صورتها التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات قائلة: “أنا بكره البني آدمه دي ومبحبش أشوفها.. صحيح تخنت في حياتي كلها سنتين بس لما جالي مرض اسمه eating disorder كان عندي ٢٥ سنه و نفسيتي و حركتي و كل حاجه بتقول إن عندي ٧٠ سنه”.

وأضافت: “ده كان بسبب اكتئاب بعد الطلاق.. اكتشفت مؤخرا ان الجهل لسه موجود.. السمنه مرض مش صفه و من اخطر أنواع الإدمان.. أنا قررت اعمل حمله سمنه كبيره و نعالج ناس كتير زي ما طول عمرنا بنعمل.. انا اعتزلت الاعلام بقالي سنه لكن ده مش هيمنع اني برضوا بالتعاون مع أطباء كبار بيحبوا الخير نقاوم هذا المرض اللعين”.

ريهام سعيد مرضى السمنة

واستكملت قائلة: “اللي بيعانوا من المرض ده عندهم شحنه غضب رهيبه عشان كده لما تكلمهم عن السمنه بيبقوا هجوميين جدا ماينفعش نسيبهم.. السعاده الحقيقه هي تغيير حياه الناس للأفضل و عمري ما طلعت اتكلمت عن السمنه و انا معنديش الحل.. ابعتوا علي الانبوكس”.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة شيماء سيف سخرت من الإعلامية ريهام سعيد بسبب تصريحات الأخيرة عن مرضى السمنة وجاء ذلك في لقائها التلفزيوني ببرنامج «مراحل» الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني وقالت إن ريهام سعيد تتنمر على من يعانون من السمنة، وتدعي أن زيادة وزن السيدات يفقدهن أنوثتهن، وهذا الكلام غير صحيح.

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وقالت شيماء سيف: “أكبر كدبة إن الست بتفقد أنوثتها كل لما تزيد في الوزن وزيادة الوزن.. لأن احنا لازم نتقبل كل الناس".

وتابعت أنها من الممكن أن تسخر من ريهام سعيد بسبب اختيارتها لباروكة الشعر التي تستعين بها ولكنها لم تفعل معلقة: “ممكن اتريق عليكي بسبب باروكة الشعر”.