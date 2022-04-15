الأحد المقبل..اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار مع أمريكا«تايب» على طاولة مجلس النواب

/692139/الأحد-المقبلاتفاقية-تحفيز-التجارة-والاستثمار-مع-أمريكاتايب-على-طاولة-مجلس-النواب

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاسبوع المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنتي العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب).

اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار مع أمريكا«تايب»

دوت الخليج

كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

هذا ويستهدف مشروع القانون إنشاء هيئة عامة تسمى (المركز القومي لإدارة المجال الجوي)، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، لإضافة إلى تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية).

ويهدف مشروع القانون ايضا،إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

وكانت قد وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة، والدفاع والأمن القومى، ولجنتي الخطة والموازنة، والتشريعية، برئاسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

ولأوضحت رئيس سياحة النواب، إن المركز يستهدف تيسير الحركة وتعزيز السلامة الجوية، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وبما لا يمثل عبئاً على خزانة الدولة، ويساهم في تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي.

وقالت الدكتورة نورا علي، أن قطاع الطيران المدنى يعد من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية لما يساهم به في تنمية حركة السياحة الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة، وتنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد.