عاجل.. الحكومة تنفى زيادة تعريفة السرفيس والنقل الجماعى (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وأوضحت أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعى والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هى دون أى زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أى محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدى السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أى محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالى: "من هنا"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".