وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القسم الجديد بمستشفى بنى سويف لعلاج الإدمان يقدم خدمات علاج مرضى الإدمان فى محافظة بنى سويف وعدد من محافظات إقليم الصعيد، منوها إلى أن القسم يقدم خدمة علاج أعراض الانسحاب، وخدمة التأهيل النفسى والمجتمعى، وذلك ضمن برنامج «تعافي» وهو البرنامج العلاجى الذى تعتمده الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، احتفلت فى شهر ديسمبر من عام 2021 بتكريم 70 متعافيا تلقوا علاجهم فى مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية، وكذلك 17 متعافيا من مستشفى طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن الحملة تهدف لدعم المتعافين وتوفير ظروف معيشية جيدة تساعدهم على الاستمتاع بحياة طبيعية دون تعاطى.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أنه جارى التوسع فى افتتاح أقسام جديدة لعلاج الإدمان على مستوى مستشفيات الأمانة بمحافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة الصحة والسكان لقضية علاج الإدمان، وخطتها نحو التوسع فى مراكز الخدمة لتشمل جميع محافظات الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح أول قسم داخلى لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بنى سويف للصحة النفسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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