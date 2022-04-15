افتتاح أول قسم داخلى لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بنى سويف للصحة النفسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح المرحلة الأولى من القسم الداخلى المخصص لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بنى سويف للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذى تصل سعته لأكثر من 45 مريضا، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القسم الجديد بمستشفى بنى سويف لعلاج الإدمان يقدم خدمات علاج مرضى الإدمان فى محافظة بنى سويف وعدد من محافظات إقليم الصعيد، منوها إلى أن القسم يقدم خدمة علاج أعراض الانسحاب، وخدمة التأهيل النفسى والمجتمعى، وذلك ضمن برنامج «تعافي» وهو البرنامج العلاجى الذى تعتمده الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، احتفلت فى شهر ديسمبر من عام 2021 بتكريم 70 متعافيا تلقوا علاجهم فى مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية، وكذلك 17 متعافيا من مستشفى طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن الحملة تهدف لدعم المتعافين وتوفير ظروف معيشية جيدة تساعدهم على الاستمتاع بحياة طبيعية دون تعاطى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أنه جارى التوسع فى افتتاح أقسام جديدة لعلاج الإدمان على مستوى مستشفيات الأمانة بمحافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة الصحة والسكان لقضية علاج الإدمان، وخطتها نحو التوسع فى مراكز الخدمة لتشمل جميع محافظات الجمهورية.