وأشار المجلس فى بيان أصدره اليوم الجمعة إلى أن الندوة استهدفت 74 سيدة وذلك ضمن القرى المستهدفة بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى والذى ينفذه المجلس القومى للمرأة، وتضمنت التعريف بمفهوم الشمول المالى، وتوضيح أحقية كل فرد فى المجتمع فى الحصول على الخدمات المالية التى تلبى احتياجاته سواء حساب ادخار أو ائتمان أو تأمين من خلال إطار رسمى ومن مصادر مضمونة كالبنوك.
وكشفت فعاليات الندوة عن المميزات والخدمات التى يقدمها البنك الزراعى المصرى لعملاء الشمول المالى وخاصة للمرأة، وتم فتح باب المناقشة والرد من خلال ممثلى البنك على كافة الاستفسارات الواردة من السيدات بالندوة، وتم استخراج بطاقات كارت ميزة للسيدات الراغبات فى الحصول عليها خلال الندوة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قومى المرأة» ينظم ندوة للتثقيف والشمول المالى بمنشأة القناطر فى الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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