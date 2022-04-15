«قومى المرأة» ينظم ندوة للتثقيف والشمول المالى بمنشأة القناطر فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى ندوة للتثقيف والشمول المالى بقرية عبد الصمد بمنشأة القناطر بجمعية نهضة المنصورية للتنمية بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وأشار المجلس فى بيان أصدره اليوم الجمعة إلى أن الندوة استهدفت 74 سيدة وذلك ضمن القرى المستهدفة بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى والذى ينفذه المجلس القومى للمرأة، وتضمنت التعريف بمفهوم الشمول المالى، وتوضيح أحقية كل فرد فى المجتمع فى الحصول على الخدمات المالية التى تلبى احتياجاته سواء حساب ادخار أو ائتمان أو تأمين من خلال إطار رسمى ومن مصادر مضمونة كالبنوك.

وكشفت فعاليات الندوة عن المميزات والخدمات التى يقدمها البنك الزراعى المصرى لعملاء الشمول المالى وخاصة للمرأة، وتم فتح باب المناقشة والرد من خلال ممثلى البنك على كافة الاستفسارات الواردة من السيدات بالندوة، وتم استخراج بطاقات كارت ميزة للسيدات الراغبات فى الحصول عليها خلال الندوة.