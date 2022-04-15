عاجل- التنمية المحلية: لا زيادة فى تعريفة النقل الجماعى والسرفيس

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع المحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.





ووجه محمود شعراوى، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وإتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير. وقال اللواء محمود شعراوى، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين، وطالب " شعراوى " المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" لتقديم اى شكوى فى حالة اى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected] ".

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