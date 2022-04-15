البيئة: منع دخول الأكياس البلاستيكية لشواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور مسؤولى المبادرة والجهات التنفيذية الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة كالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، ومركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة الصناعة، وغرفة الصناعات البلاستيكية بالغرفة التجارية وعدد من شباب المجتمع المدنى.
يأتى هذا الاجتماع تنفيذاً لخطة وزارة البيئة فى القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع مسئولى المبادرة التى يدعمها المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب، حيث تسعى المبادرة إلى إعلان محافظة الاسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية طبقا لجدول زمنى محدد.
وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على منع دخول الأكياس البلاستيكية لشواطئ الإسكندرية واستبدالها بالبدائل الآمنة، تحديد جدول زمنى لمنع توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية أو المخالفة للمواصفات القياسية، تنفيذ حملة مكثفة للتوعية بالمبادرة وخطورة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى دعم إنتاج البدائل الآمنة، مع ضرورة دعم مصنعى الأكياس البلاستيكية بالتكنولوجيات المختلفة لتصنيع أكياس قابلة للتحلل العضوى الكامل، علاوة على تنفيذ المبادرة على مراحل قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
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