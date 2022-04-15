وسط حضور الفنانين والمشاهير..عمر كمال وأوبريت الليلة الكبيرة في افتتاح خيمة «ki90»

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أحيا المطرب الشعبي عمر كمال أمس الخميس، حفل غنائي وذلك خلال افتتاح خيمة ki90 الرمضانية في التجمع الخامس.

دوت الخليج ينشر لقطات من حفل عمر كمال في افتتاح خيمة ki90

حفل عمر كمال في خيمة ki90

أحيا الفنان عمر كمال الحفل بعدد من أغانيه التي يحبها جمهوره وأقام الحفل رجل الأعمال أحمد ومحمود كريم أمام، وكانت الأجواء رمضانية مليئة بالسحر والجمال والموسيقى.

وأطرب عمر كمال الحضور بمجموعة متميزة من أغانيه مثل سكر محلي، وأنتي بسكوتة مقرمشة، وغيرها مما زاد حماس الجمهور، ومن جانبه عمرو هشام منظم الحفل قدم فريقه الفني أوبريت العرائس الليلة الكبيرة.

افتتاح خيمة ki90 في التجمع الخامس

وجاءت فقرة أوبريت العرائس الليلة الكبيرة، قبل صعود عمر كمال إلى المسرح حيث قدموا عرض مميز للأوبريت الخالد الذي قام بتأليف كلماته بهاء جاهين، وغناه سيد درويش.

وحرص على حضور حفل الافتتاح في التجمع الخامس عدد من الشخصيات العامة والفنانين مثل ندي كامل والفنانة دانا ابو زيد، وملك جمال العرب السورية غصون شما، وغيرهم

أغنية عمر كمال الجديدة

وفي سياق آخر، كانت قد تصدر المطرب عمر كمال التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنية “ست عظيمة" حيث نشر صورة من كليب الاغنية.

واحتفل عمر كمال بنجاح أغنيته وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تريند رقم واحد علي اليوتيوب.. ومليون مشاهدة في يوم، شكرًا ليكم على كل الدعم”.

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وكان عمر كمال يعيش انتعاشة فنية حيث أجري جولة حفلات غنائية مؤخرًا بعدد من الدول العربية، وبعدها في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين لوس انجلوس وشيكاغو وأوروبا أيضًا.

ويذكر أنه انتهى مؤخرًا من تسجيل ديو جديد جمعه بالمطرب حمادة مجدى، وتحمل الأغنية اسم "أنتى قطتى"، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكى، وتوزيع ساسو، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة.