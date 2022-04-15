/692133/عباس-أبو-الحسن-عن-مسلسلات-رمضان-2022-بتختم-نهاية-بلح-ومتكلفتة-ومحبطة

أثار الفنان عباس أبو الحسن الجدل بسبب تعليقه ورأيه في مسلسلات شهر رمضان 2022 التي تعرض حاليًا عبر ششات القنوات الفضائية.

دوت الخليج ينشر رأي عباس أبو الحسن في مسلسلات رمضان 2022.

رأي عباس أبو الحسن في مسلسلات رمضان

أعرب الفنان عباس أبو الحسن من استيائه لمسلسلات رمضان 2022 وجاء ذلك من خلال بوست نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الفنان عباس أبوالحسن عبر صفحته قائلًا: “وتانى تانى تانى.. راجعين للتلت الواقع تاني.. مأساة أو لعنة معظم مسلسلات رمضان ال ٣٠ حلقة المسربعة الكتابة .. تبدأ التلت الأولانى مشدودة ومشوقة”.

وأضاف: “إلا انها لازم تبدأ تخيش على الحلقة الـ ١١ وتقلب ملل ومط وتطويل بعدين تحاول تلحق نفسها فى التلت الأخير وهى وبختها والأغلب انها بتنهار فتختم بنهاية بلح متكلفتة و محبطة.. نفس الطرق تؤدى الى نفس النتائج وربنا!.. خليكوا جوز خماشرات يا جدعان”.

تصريحات عباس أبو الحسن

ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يثير بها الفنان عباس أبو الحسن ضجة بسبب انتقاداته حيث كان قد هاجم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي مؤخرًا بسبب تعليقه على مباراة مصر والسنغال، وكتب عبر صفحته: “أنا مبتفرجش علي كرة محلي اصلا لاني انا شخصيا لمتابعة اي فريق حتي لو فريق مصري في أي لعبة لازم يكون يملك حد أدني من المهارة والكفاءة والإبهار”.

وتابع: “نسبة إلى المستويات العالمية والا ببساطة بزهق .. دي مش نظرية .. دة هوي .. المهم النهاردة قررت اغير المنهج دة واتفرج على مصر والسنغال وفشلت المحاولة.. مش من سوء الاداء خالص .. انما من هذا الشئ المنفر اللي بيعلق علي الماتش بأسلوب فظ سوقى اقرب الي ردح الولايا وبتعبيرات مقززة تنم عن ثقافة متدنية”.

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واستكمل تعليقه: “إيه كمية الزمبليطة والدوشة والرغي واللت دة !!.. والمصحف جالي صداع ! في معلق يقول : يالا يا فلان ورينا المهارة واللطافة والقطايف والحلويات !! والله التعليق من ٤٠ سنة كان ارقي من كدة بمراحل . الله يرحمك يا لطيف ! . أنا آسف يا منتخب مصر معرفتش اشوفكم بس يارب تكسبوا عشان ملايين المصريين اللي واخدين الكورة المصري جد”.