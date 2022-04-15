/692142/وزيرة-الثقافة-تطلق-فعاليات-الاحتفال-بـ-60-عام-على-تأسيس-مسرح-الطليعة-نجح-فى-إنتاج-عروض-ساهمت-في-تشكيل-وعي-المجتمع

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة وذلك في التاسعة مساء الاحد 17 ابريل بمقر مسرح الطليعة بالعتبة .

دوت الخليج

قالت عبد الدايم إن مسرح الطليعة احد الصروح التنويرية التى نجحت خلال ستة عقود فى انتاج عروض ساهمت في تشكيل وعي المجتمع ولمع من خلاله نجوم اثرو الحركة المسرحية والفنية وشكلوا حائطا للصد ضد كافة اشكال التطرف ، وأضافت أنه وبعد مرور ٦٠ عاما مايزال الطليعة يؤدى رسالته السامية باعتباره من اهم عناصر الابداع المصرى ، مؤكدة انه تفرد بعروض مميزه تستقطب مختلف شرائح الجمهور .

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفال بـ 60 عام على تأسيس مسرح الطليعة

يتضمن حفل الافتتاح عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية للمسرح، وفي قاعة صلاح عبد الصبور تعقد ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار وعرض للحكي والغناء بعنوان ( خلطة شبرا ) كتابة وأشعار يسري حسان ، الحان الراحل أحمد الحجار ، غناء ماهر محمود ، إخراج محمد سليم . وتمتد الاحتفالات الى قاعة زكي طليمات حيث يتم تقديم عرض تخرج ورشة الحكي بإشراف الفنان محمد عبد الفتاح و مدربي الورشة إضافة إلى إعلان تخرج الدفعة الأولي لورشة الحكي بمسرح الطليعة وتسليم الشهادات للخريجين الى جانب تكريم مدربي الدفعة الاولى من ورشة الحكي وعدد من العاملين تقديرا لجهودهم .