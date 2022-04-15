السيسى يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، صلاة الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوى، بالتزامن مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.



جدة - نرمين السيد - أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، صلاة الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوى، بالتزامن مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان. وكان فى استقبال الرئيس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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