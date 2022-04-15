نحمل هموم الوطن.. رسائل البابا تواضروس من أبنوب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز رسائل البابا تواضروس الثانى للمصريين.

وكانت عظة قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء أمس آخر عظة له بعدما أعلن عن إيقاف اجتماعه الأسبوعى بعدها خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة الذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع المقبل.

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