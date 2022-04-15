احتفالات وتسليم وثائق تأمين.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما افتتح ورشة عمل" المرأة العاملة.. نبض التنظيم النقابى" شاركت فيها 150 عاملة، وتعيين 6488 شابا منهم 79 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وتحصيل 4.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 4649 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور أحمد عبد الهادى وكيل المديرية، وحمدى جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدى عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، واشرف مرزوق معاون الوزير.



فى مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بحلول الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، وكذلك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ذلك الانتصار العظيم الذى يمثل أعظم انتصار شهدته الحروب العربية،والذى أعطى الأمة العربية بأكملها الريادة والقيادة والقدرة على تحدى المستحيل، وحول مسار التاريخ، بالانتصار على قوة كان يظن العديد استحالة قهرها، أثبت فيها الجيش المصرى وجنوده بقدرته وعزيمته وإصراره على استرداد الحق بقوة واستعادة أراضى سيناء الحبيبة، مقدما كل التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية والشهداء المصريين فى حرب 1973.

كما قدم الوزير بمناسبة تلك الذكرى كل التحية للرؤساء السابقين الذين صنعوا مجد مصر فى انتصارات العاشر من رمضان، للزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أعد لتلك الحرب الإعداد الجيد، وللرئيس محمد أنور السادات الذى أكمل المشوار إلى أن حقق الانتصار بقيادته للجيش المصرى فى ملحمة سطرت فى التاريخ كأعظم الحروب، والتى جعلت الجيش المصرى فى مصاف أفضل الجيوش على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة اهتمت بالعمالة المصرية فى مختلف القطاعات بصفة عامة، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتحقق لهم كل الرعاية والحماية اللازمة فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030، باعتبارها من الفئات الأكثر إحتياجا والأكثر تعرضا للخطر فى مجالات عملها المختلفة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة قامت بإصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة فى عام 2021 بتعويض 100 ألف جنيه فى حالات العجز الجزئى او الكلى أو الوفاة، بإجمالى 250 ألف وثيقة، واستطاعت الوزارة فى عام 2022 أن تزيد بما تقدمه لتلك الفئة فقامت برفع التعويض المقدم من تلك الوثائق الى 200 ألف جنيه لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار لتلك العمالة وأسرها لتعينهم على صعوبات الحياة، كما رفعت سقف تلك الوثائق إلى 500 ألف جنيه.

كما سلم وزير القوى العاملة، 100 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالشرقية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور أحمد عبد الهادى وكيل المديرية، وحمدى جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدى عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأشرف مرزوق معاون الوزير.

وقال الوزير فى كلمته: "إن الدولة تضع أبنائها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزا كبيرا، ودفعة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة".

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوى القدرات من تدريب وتشغيل، مشددا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كى يكونوا لبنة صالحة فى بناء الاقتصاد القومى ورفع شأن الدولة المصرية".

وسلم سعفان، بديوان عام الوزارة 10987 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور محمد طه وكيل المديرية، ومجدى عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، واشرف مرزوق معاون الوزير.

فى مستهل كلمته، هنأ الوزير الحضور بشهر رمضان الكريم، مؤكدا ان المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة التى أطلقتها القيادة السياسية هدفها الرئيسى هو رفع مستوى معيشة المواطن المصرى بشكل عام، كما أولت الاهتمام بالعمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، تلك الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر والحوادث فى أماكن عملها المختلفة، وعليه استحدثت الوزارة وثيقة التأمين ضد الحوادث لتلك الفئة مطلع عام 2021 بهدف إعطاء نوع من الأمان للعامل وأسرته أثناء تأدية عمله بتعويض 100 ألف جنيه، وتم الارتقاء بالتعويض ليصل إلى 200 ألف جنيه مطلع عام 2022 لتوفير مزيد من الطمأنينة والأمان لتلك الفئة.



ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بمراجعة وتنقيح منظومة العمالة غير المنتظمة المسجلة فى المديرية وتحديثها أولا بأول، للوصول إلى المستحقين من بين العمالة للدعم والرعاية والحماية فى جميع أماكن العمل داخل المحافظات، وكذلك بالاهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل لـ " قادرون باختلاف ".

ودعا الوزير العمال الحضور، بضرورة وضع ذلك الأمر محط الإهتمام الأول فى حياتنا اليومية، وان نراعى بعضنا البعض، ونقف بجوار بعضنا البعض فى حل جميع المشكلات التى تواجهنا حتى لا تتفاقم وتؤثر على المجتمع سلبيا، وهذا هو هدف المرحلة الحالية التى نعيشها والمرحلة القادمة، ليعود المجتمع لوضعه الطبيعى.

كما شهد وزير القوى العاملة، احتفال مؤسسة مصر أمانة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وشارك فى تكريم بعض رموز من أفراد القوات المسلحة الذين رفعوا رأس مصر عاليا، وذلك بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس المؤسسة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وخلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فضلا عن نخبة من نجوم الرياضة والشخصيات العامة.

فى مستهل كلمته أعرب وزير القوى العاملة عن سعادته للمشاركة فى مناسبة انتصارات العاشر من رمضان مؤكدا أنها سوف تظل راسخة فى وجدان كل مصرى، وتعكس عبقرية العسكرية المصرية فى استرداد الأرض وقهر المستحيل، مقدما التهنئة لجيش وشرطة وشعب مصر العظيم بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، داعيا لمصر فى العيش سلام وأمان، دوما بإذن الله.

كما قدم الشكر لمؤسسة مصر أمانة ورئيسها لما يبذله من جهد مخلص لدعم استقرار الدولة المصرية وتوعية الشباب والمواطنين بالفرص المتاحة فى كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن شعب مصر أثبت فى حرب العاشر من رمضان أنه أقوى إرادة مما تصور أعداؤه، وأنه فى رباط وثيق مع دولته ومؤسساتها ليشكلوا معا كتلة واحدة، عصية بأذن الله على الإنكسار، وأن الطبقة العاملة المصرية كانت وسوف تظل داعما قويا للدولة المصرية فى كافة تحركاتها نحو التقدم والإزدهار، داعمة بكل قوة قياداتها السياسية فى استكمال مسيرة التنمية والبناء والتقدم، والمشاركة فى "الجمهورية الجديدة".

وقال سعفان: إن نصر العاشر من رمضان، كان بلا أدنى شك، أحد أهم وأعظم الأحداث التاريخية فى العصر الحديث، والذى غير العديد من المفاهيم والأفكار السياسية والاستراتيجية والعسكرية، وليس فى الشرق الأوسط فحسب، بل امتدت آثارها إلى العديد من مناطق الصراع حول العالم، وأصبحت عملية العبور مرجعا أساسيا لكل الجيوش العالمية الحديثة.

كما يعد انتصار العاشر من رمضان من أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ، وأنهت حالة اللاحرب واللاسلم فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن نصر العاشر من رمضان، ورجال القوات المسلحة سيظل مبعث اعتزاز وفخر، وتظل ذكريات وبطولات النصر تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، توضح وتظهر مدى عبقرية وشجاعة المقاتل المصرى الذى لقن الإسرائيليين درسا لن ينسوه فى فنون القتال والتخطيط والخداع الإستراتيجى، موجها تحية لكل شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لمصر وحفاظا على أمن أراضيها واستقرار وسلامة شعبها.

وقال وزير القوى العاملة: إن القيادة السياسية تعمل من أجل تحقيق نهضة حقيقية، يكون لمصر فيها شأن كبير بين الأمم، وتنتقل من مصاف الدول النامية إلى الدول المتقدمة، وذلك من خلال عمليات البناء وما تشهده سيناء من توسع عمرانى، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى فى كافة المجالات، كلها وبلا استثناء تستهدف أولا وقبل أى شئ تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة للشعب المصرى بأكمله.

وأوضح وزير القوى العاملة أننا نكرم اليوم أبناء مخلصين من رموز القوات المسلحة رفعوا رأس مصر عاليا، ونذكر الشهداء الذى ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد دون انتظار مقابل، قدموا تضحيات جسام، لا يدرك حجمها الهائل، إلا من قدم لمصر شهيدا أو مصابا، وإلا من روى دمه وعرقه، تراب هذا الوطن، ليستمر نابضا بالحياة، ومثمرا بالخير والسلام والنماء.

وافتتح وزير القوى العاملة، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان " المرأة العاملة.. نبض التنظيم النقابى"، التى تنظمها الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين، بمشاركة 150 عاملة ممثلة عن للتصنيفات النقابية للعاملين فى 18 نقابة عمالية، بهدف تثقيف النساء العاملات بأهمية المشاركة فى العمل النقابى، وذلك استعدادا لخوض المرأة للانتخابات النقابية العمالية فى الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.

حضر الافتتاح سولاف درويش عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، والدكتورة هدى إبراهيم مدرس العلوم الاقتصادية والقانونية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير.

فى مستهل كلمته شدد وزير القوى العاملة على أن الدولة المصرية تدعم المرأة دائما فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها جميع الحقوق والمزايا والمستحقات التى تتساوى بها مع الرجل فى العمل فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل دائما على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، فضلا عن فتح الأبواب المغلقة أمامها.

وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بدورها فى تأهيل المرأة المصرية وإعدادها لتشارك بدورها المهم فى انتخابات التنظيمات النقابية العمالية القادمة فى دورتها الجديدة 2022-2026، وبالتالى فإن المطلوب من المرأة العاملة التمتع بكافة حقوقها التى كفلها لها القانون لتشارك بإيجابية فى تمثيل غيرها من العاملات فى النقابات العمالية لتكون صوتها مسموع، وتلبى احتياجات غيرها داخل تلك التنظيمات العمالية.

ونوه الوزير، إلى أن المرأة كرمت من المولى عز وجل فى أكثر من آية من آيات القرآن الكريم، وإيمانا من ذلك فالمرأة نعتبرها قلب الدولة المصرية، فهى رمز الحكمة والقدرة والقيادة فى كل مكان تتواجد فيه، لافتا إلى أننا لمسنا ذلك جليا فى الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، حرصت المرأة من خلالها على الإدلاء بصوتها حفاظا على استقرار الوطن وتحقيق التقدم والتنمية المنشودة بقلب الأم التى تخاف على أبنائها مضحية بكل ما تملك من أجله.

وأثنى وزير القوى العاملة على حضور السيدات اليوم فى الاحتفالية، مشددا على ضرورة تواجد المرأة العاملة بكثافة فى دورة الانتخابات النقابية القادمة، مشيرا إلى أننا لديها الاستعداد التام والقدرة والاستطاعة والوقت على النجاح فى سعيها لذلك وتبنى قضايا وموضوعات جديدة، من شأنها أن ترفع نسبة مشاركتها فى التنظيمات النقابية من 20 % إلى أن نصل إلى 50 % من التمثيل داخل ذلك التنظيم.

وطالب سعفان بضرورة التكاتف نحو تحقيق الصالح للتنظيم النقابى المصرى، مؤكدا أن التنظيم المصرى قوى بين التنظيمات النقابية فى الوطن العربى والعالم أجمع.

وأوضح الوزير أن ورشة العمل التى يفتتحها اليوم، سوف تعمل على تأهيل المرأة المصرية لخوض الانتخابات العمالية القادمة للوصول للصورة المشرفة لتمثيل غيرها من السيدات العاملات خير تمثيل، تعريفها بأدوارها داخل التنظيم النقابى وما حدده القانون من اشتراطات وآليات تساعدها على التقديم للترشح فى تلك الانتخابات، لنحتفل بها جميعا بعد الانتهاء من تلك الدورة بعد زيادة نسبة تمثيلها داخل التنظيم النقابى.

وأعلن وزير القوى العاملة تخصيص رقم هاتف 01122604477 لاستقبال استفسارات ومشكلات النساء العاملات الراغبين فى الترشح فى الدورة الانتخابية القادمة، قدمته وحدة دعم المرأة العاملة فى الانتخابات النقابية العمالية الدورة النقابية 2022 – 2026 التابعة للوزارة، مؤكدا أنه متواجد داخل ديوان عام الوزارة على مدار 24 ساعة فى الفترة القادمة التى تسبق العملية الانتخابية لخدمة مجتمع العمل والتنظيم النقابى وتذليل الصعاب والعقبات أمام انتخاباته.

وفى نفس السياق قدمت سولاف درويش الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه المستمر للمرأة المصرية فى كافة مناحى الحياة، مقدمة الشكر للوزير على إتاحة الفرصة والمجال أمام المرأة المصرية للمشاركة الفعالة سواء فى مجال الانتخابات النقابية أو فى سوق العمل، مؤكدة أن هناك الكثير من الأبواب المغلقة أصبحت متاحة الآن.

كما هنأ وزير القوى العاملة، الفريق أول محـمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والذى حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سطرت فى تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وقال وزير القوى العاملة فى برقية التهنئة: "إن الشعب المصرى بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالى النفيس".

وقررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة إلحاق العمالة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة لزوال أسباب الوقف، واستمرارها فى مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الشركة التى تم ايقافها هى: "عيون مصر" ترخيص رقم (991)، وذلك لحين توفيق أوضاعها.

وقال الوزير: إن الشركات التى تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هى: " أبراج المملكة" ترخيص رقم (925)، وشركة "المنوفية" (منتصر يوسف سابقا) ترخيص رقم (1056)، وشركة "زهرة" ترخيص رقم (245).

وأعلن وزير القوى العاملة، أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.



وقال: إن المركز يقوم بمعاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها فى دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الخدمات والمعونة الفنية فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوى وكيل أول الوزارة، مدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز قام خلال مارس 2022 بتدريب 1345 متدربا من خلال تنفيذ 64 برنامجا تدريبىا على مختلف البرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ورفع الوعى الوقائى والإسعافات الأولية وذلك بمقر المركز بالقاهرة وفروعه بالإسكندرية وأسيوط إلى جانب مقار الشركات والمؤسسات والمصانع على مستوى الجمهورية.

على جانب آخر، ضمن سلسلة ورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، نظمت المديرية، ندوة تحت عنوان:" المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف "، وذلك بمركز التدريب المهنى بالمستقبل، لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف والتحرش فى مجتمع العمل والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى رسالة للندوة: إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلا يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

ومن جانبه أوضح مدير المديرية أحمد جابر: إن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، والهدف من إنشائها، وحقوق المرأة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتقوم بدورها فى المجتمع المصرى والمشاركة فى التنمية والبناء وإنهاء كافة أشكال التمييز.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 6488 شابا منهم 79 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة دمياط، وقنا، والمنيا، والفيوم، وبنى سويف، وبورسعيد، والبحيرة، بلغت مليون و112 ألفا و190 جنيها، والتفتيش على 4272 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 7707 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7707 عاملا.



وامتد الحصاد ليشمل نجاح أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 76 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 69 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 80 ألفا و89 دولارا،أى ما يعادل مليون و460 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

واستطاع مكتب التمثيل العمالى الحصول على مستحقات عاملين، وورثة عاملين مصريين متوفين بالأردن، وذلك بإجمالى 15 ألفا و729 دولارا بما يعادل 288 ألفا 156 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالأردن بمتابعة مستحقات ومعاشات ورثة المتوفين، فضلا عن حل شكوى 12 عاملا بالأردن، ومساعدة 8 مواطنين متقاعدين فى استعادة صرف معاشاتهم الشهرية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بعد أن كانت متوقفة لعدة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات ورثة 12 عاملا كانوا يعملون بالرياض، وبلغ إجمالى هذه المستحقات 380 ألفا و843 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 2 مليون و381 ألفا و322 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمى المستشار الإعلامى للوزارة: إن الوزير كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات ورثة 12 مواطنا مصريا كانوا يعملون بالرياض وتوفى بالمملكة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن المكتب نجح بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض فى الحصول على ورثة مستحقات 12 من العاملين المصريين المتوفين بالسعودية، وبلغ إجمالى المستحقات 380 ألفا و843 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 2 مليون و381 ألفا و322 جنيها مصريا تقريبا، وتم مراجعة المسؤول المالى بالقنصلية العامة بالرياض للتأكد من دخول تلك المستحقات المالية إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين" التابع لسفارة مصر بالرياض".



وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالى بجدة، لفت فيه إلى أن وزارة الحج والعمرة قررت رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا الحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

واخيرا، تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية المصرية بالدوحة بدولة قطر فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالدوحة يفيد بقيام وزارة الداخلية القطرية بتمديد تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وذلك بمد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لأحكام القانون وذلك حتى 30 أبريل الجارى.