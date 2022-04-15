عاجل- لحظة عبور السفينة «EVER ARM» العملاقة قناة السويس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور سفينة الحاويات العملاقة “EVER ARM”، فى أولى رحلاتها البحرية، عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.





ولضمان عبور السفينة بأمان، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة بتعيين قاطرتين مصاحبتين ومجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها عبر القناة.

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