جهاز شئون البيئة بالإسكندرية يعقد الإجتماع الأول لمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية» بالتنسيق مع مسئولى المبادرة..ويؤكد:نسعى إلى إعلان المحافظة خالية منها طبقا لجدول زمنى محدد

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/692136/جهاز-شئون-البيئة-بالإسكندرية-يعقد-الإجتماع-الأول-لمبادرة-لا-للأكياس-البلاستيكية-بالتنسيق-مع-مسئولى-المبادرةويؤكدنسعى-إلى-إعلان-المحافظة-خالية-منها-طبقا-لجدول-زمنى-محدد

تحت رعاية وزيرة البيئة..

12:36 م - الجمعة 15 أبريل 2022

عقد جهاز شئون البيئة بالإسكندرية الاجتماع التنسيقى الأول لمبادرة "لا للاكياس البلاستيكية"، وذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الفرع بالإسكندرية ، وذلك بحضور مسئولى المبادرة و الجهات التنفيذية الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة ،كالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، ومركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة الصناعة، و غرفة الصناعات البلاستيكية بالغرفة التجارية وعدد من شباب المجتمع المدنى .

جهاز شئون البيئة بالإسكندرية يعقد الإجتماع الأول لمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية» بالتنسيق مع مسئولى المبادرة

يأتى هذا الإجتماع تنفيذاً لخطة وزارة البيئة فى القضاء على الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع مسئولى المبادرة التى يدعمها المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب ، حيث تسعى المبادرة إلى إعلان محافظة الاسكندرية خالية من الاكياس البلاستيكية طبقا لجدول زمنى محدد.

وقد أنتهى الإجتماع إلى الاتفاق على منع دخول الاكياس البلاستيكية لشواطئ الاسكندرية واستبدالها بالبدائل الآمنه، تحديد جدول زمنى لمنع توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية أو المخالفة للمواصفات القياسية،تنفيذ حملة مكثفة للتوعية بالمبادرة وخطورة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على البيئة والصحة العامة ، بالإضافة إلى دعم إنتاج البدائل الآمنة ، مع ضرورة دعم مصنعى الأكياس البلاستيكية بالتكنولوجيات المختلفة لتصنيع أكياس قابلة للتحلل العضوى الكامل، علاوة على تنفيذ المبادرة على مراحل قصيرة الأجل وطويلة الأجل.