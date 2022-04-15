وزير المالية: إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تجريبيًا منتصف مايو وإلزاميًا في الأول من أكتوبر..نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

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/692132/وزير-المالية-إطلاق-منظومة-التسجيل-المسبق-للشحنات-ACI-بالموانئ-الجوية-تجريبيا-منتصف-مايو-وإلزاميا-في-الأول-من-أكتوبرنستهدف-تقليص-زمن-الإفراج-الجمركي-وخفض-تكلفة-الاستيراد-والتصدير

12:20 م - الجمعة 15 أبريل 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية، لافتًا إلى نجاحنا في تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من ٣٠ ألف شركة و٨٠ ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».

وزير المالية: إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تجريبيًا منتصف مايو

دعا الوزير، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى المبادرة بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا أنه ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وسيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك حريصة على تقديم كل سبل الدعم الفني للمستوردين والمستخلصين الجمركيين والتعامل الفوري والإيجابي مع أي تحديات قد تواجههم؛ لضمان نجاح التشغيل التجريبي لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية، مثلما نجحنا في الموانئ البحرية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي؛ كما تم تدريب أكثر من ٨٠٠ شركة تعمل في مجال الشحن الجوي على نظام «ACI» بالموانئ الجوية، إضافة إلى إرسال نحو ٣١٦٥ خطابًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين غير المسجلين على منصة «نافذة»؛ لسرعة التسجيل والانضمام إلى نظام «ACI».

أضاف أنه فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.