محمد سلام: «خفت من عودة الكبير أوي وغياب دنيا سمير غانم تحدي»

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دوت الخليج يرصد تصريحات محمد سلام

محمد سلام مسلسل الكبير أوي 6

أعرب الفنان محمد سلام عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل الكبير أوي 6 لافتًا إلى أنه كان خائفا من فكرة العودة بعد غياب بموسم جديد وقال: “حتى أول يوم رمضان كنت خائفا من رد فعل الجمهور على عودة مسلسل الكبير أوي”.

وأضاف: “وكان هناك تحديات كثيرة تواجهنا أولها غياب الفنانة دنيا سمير غانم وهو أكبر تحدي واجهناه.. هي غابت من الجزء الخامس، لكن فكرة العودة بعد سنوات من دونها كانت صعبة.. ووجود رحمة أحمد كان تحديا أيضا هي من الوجوه الجديدة ورائعة”.

تصريحات محمد سلام

واستكمل محمد سلام كلامه وقال: “العمل مع الوجوه الجديدة ممتع، ومثلما حدث معي أنا وهشام إسماعيل عندما رأنا أحمد مكي في مسرحية قهوة سادة واختارنا للمشاركة في فيلم طير أنت فعل نفس الأمر مع الوجوه الجديدة في الكبير أوي 6”، وفيما يخص أكثر المشاهد الصعبة بالنسبة له رد: “أحمد مكي إذا ضحك بسبب شيء ما من الممكن أن يظل ساعة يضحك ولا يستطيع أن يتوقف للتصوير”.

وتابع: “وأغلب مشاهد المسلسل كنا نضحك فيها.. وأنا أحب الأعمال الكوميدية وردود فعل الجمهور عليها ولذلك أريد الاستمرار في الكوميديا خلال الفترة المقبلة”.

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ويشار أن مواعيد مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 14 تعرض اليوم الجمعة عبر شاشة قناة ON الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية الساعة 2:00 مساءً باليوم التالي، ويعرض المسلسل أيضًا عبر قناة حكايات الساعة 6:30 مساء.

وتأتي الإعادة الأولى له الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ويعاد للمرة الثانية الساعة 6:30 صباحا، بينما الإعادة الثالثة تكون الساعة 12:30 ظهرا، ويعرض أيضًا الساعة 10:30 مساء عبر شاشة قناة حكايات2، يعاد الساعة 5:30 فجرا.