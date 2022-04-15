/692126/إستمرار-حملات-تطعيم-أهالي-العياط-ضد-كورونا-برعاية-مستقبل-وطن

قال المستشار بسام الخبيري، أمين حزب مستقبل وطن بمركز العياط، إنه بالتعاون مع النائب نادر الخبيري والنائب عماد الدرجلي والنائب حازم عويان أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن دائرة العياط والبدرشين، واصلت أمانة الحزب فاعلياتها في تسجيل الراغبين في تلقي لقاحات ضد فيروس كورونا وكانت حملة التطعيم بقرية اللشت بإشراف سعيد عامر ومحمد علي والدكتور عمرو عادل وأعضاء الوحدة الحزبية بقرية اللشت بقيادة جلال مجاور امين الوحدة الحزبية لقرية اللشت.

دوت الخليج

إستمرار حملات تطعيم أهالي العياط ضد “كورونا”

أنة تفعيلاً للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين تنظيم المحافظة، واصلت أمانة الحزب بمركز ومدينة العياط حملتها في تسجيل وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

أشار "أمين الحزب"، إلى أن الحملة تتم بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالعياط برئاسة الدكتور مصطفي الدكروري والدكتور أحمد عبد المحسن، ويتم يوميًا إطلاق الحملات الموسعة اليومية لتسجيل أهالينا المواطنين وتطعيمهم بلقاحات أمصال فيروس كورونا، وشهدت القوافل الطبية المتنقلة أو الثابتة إقبالًا كبيرًا بشكل منظم لتلقي أمصال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجاء ذلك تخفيفًا ومساعدة ورعاية صحة أهالينا السادة المواطنين من المسنين والمرضي والشباب والمرأة وغيرهم بمختلف الأعمار العمرية. أوضح "الخبيري"، أن الحملات يتم تنفيذها بمتابعة مستمرة من أمناء هيئة مكتب الحزب بمركز العياط وإشراف المستشار سعيد عامر ومليحى فوده والدكتور عمرو عادل ومحمد على وأمل أبو الفتوح وسهير شنب وسيدة عبدالحليم وإلهام عاشور ورضا بدير أمين إعلام أمانة الحزب وهالة فؤاد أمين مساعد الإعلام ومحمد توفيق بدر.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في حياتهم ورفع الضغط عن كاهل المواطنين وكبار السن تفعيلًا للمبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" و"حياة كريمة".