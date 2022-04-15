/692125/برعاية-مستقبل-وطن-منافذ-لبيع-الخضراوات-بأسعار-مخفضة-بأبو-النمرس

قامت أمانة الوحدة الحزبية بأبو النمرس برئاسة أحمد عبد المجيد عبد الوهاب تحت رعاية محمد سعيد هلال أمين الحزب بمركز أبو النمرس ورمضان الغزالي الأمين المساعد للحزب بالمركز وحسن العفش الأمين المساعد للحزب بالمركز، بفتح منفذ لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة وذلك دعمًا للأهالي والقضاء علي جشع التجار وذلك في حضور محمد جوده رجب امين التنظيم بوحدة أبو النمرس ومحمد سراج ندا امين العمل الجماهيري بوحدة أبو النمرس.

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منافذ لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، افتتحت أمانة الحزب بمركز أبو النمرس منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة بوحده ابوالنمرس.

مواصلة تقديم الوجبات الساخنة للصائمين بالوراق

وأشاد سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، إن الوحدة الحزبية بطناش قامت بعمل 50 وجبة إفطار للارامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن حملة “إفطار صائم” مستمرة في بلاد “قسم الوراق” تحقق تقدمًا بشكل يومي بالنسبة للأمانة والوحدات القاعدية ومستمرين في مضاعفة عدد الوجبات.

وأكد طة، علي التوجيهات التي تأتي من القيادات الحزبية بضرورة بذل أقصى الجهد في دعم الأسر الأكثر إحتياجآ ولذلك تم عمل 50وجبة إفطارلالأرامل واليتامي من خلال مقر الوحدة الحزبية بطناش برئاسة محمود عبدالرحمن حجازى وأمين التنظيم أحمد عبداللطيف عبدالبر وبمشاركة جميع أعضاء الوحدة.

ويأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".