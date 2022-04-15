«مستقبل وطن» يوزع «هدية الرئيس» علي الأيتام بشبرامنت بمناسبة شهر رمضان 

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توزيع هدية الرئيس علي الأيتام بشبرامنت بمناسبة شهر رمضان

وقال محمد سعيد هلال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، إنه بمناسبة شهر رمضان الكريم وتنفيذًا لتوجيهات قيادات حزب مستقبل وطن، تم تحت رعاية الكاتبة الصحفية تهاني البرتقالي أمينة المرأة بوحدة شبرامنت الحزبية تسليم كراتين رمضان “هدية الرئيس” لإدارة مدرسة عمار بن ياسر الإبتدائية بشبرامنت لتوزيعها على الطلبة الأيتام بالمدرسة.

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توزيع هدية الرئيس علي الأيتام بشبرامنت بمناسبة شهر رمضان

وقد تم انطلاقة من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، وزعت أمانة الحزب بأبو النمرس هدية الرئيس على الأطفال الأيتام بإحدى مدارس شبرامنت.

أشار "أمين الحزب"، إلى أن تسليم الكراتين التي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية تم فى حضور محمد ماهر عبدالرحيم أمين وحدة شبرامنت الحزبية وتهانى البرتقالي أمينة المرأة بوحده شبرامنت وأحمد عبدالدايم سعيد مدير المدرسة.

توزيع الوجبات الساخنة على الصائمين بقسم الجيزة برعاية مستقبل وطن

قام حزب مستقبل وطن بتوزيع الوجبات الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وعلي المارة وعلي البائعين الجائلين اثناء اذان المغرب بمنطقة الجيزة.

بدعم من المستشار جمال راجح عضو هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ومحمد جمال راجح وعدنان هاني راجح والمهندس هشام راجح والمهندس هيثم راجح أعضاء الحزب.

وتم توزيع كميات كبيرة من الوجبات الساخنة بمناسبة شهر رمضان المبارك على الأسر والفئات الأكثر احتياجًا وعمال اليومية والباعه الجائلين والماره بمنطقه الجيزه بشارعي المجزر واللبيني، مع تأكيدهم علي الاستمرار في توزيع وجبات الافطار الساخنة لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان بكافة مراكز وأقسام المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الاعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".