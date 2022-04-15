الرئيس السيسى يصل مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل ، إلى مسجد المشير، لأداء صلاة الجمعة، تزامنا مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وقال عبر الحساب الرسمى بتويتر :"نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن".
وتعد ذكرى العاشر من رمضان انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أرض سيناء المقدسة، وأعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها، وأنه سيظل يومًا عظيمًا في تاريخ العسكرية المصرية العريقة يمتلئ بذكريات الفخر والنضال.
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