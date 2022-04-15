تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو عاصمة روسيا، بمعدل رحلة واحدة يوميًا رقم MS729 / MS730، بعد فترة توقف دامت لعدة أسابيع.
وتسير مصر للطيران رحلاتها إلى روسيا، على متن طائراتها البوينج B737-800، بعد فترة تعليق لعدة أسابيع على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.
وتقلع رحلات مصر للطيران، المباشرة إلى موسكو من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، حيث مقرر أن يكون الميعاد الجدولي لرحلتها اليومية المغادرة إلى موسكو في تمام التاسعة والنصف صباحا، والعودة في العاشرة مساءا من نفس اليوم.
وطالبت مصر للطيران عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية بين القاهرة وموسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.