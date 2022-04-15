البابا تواضروس يرأس صلوات جمعة ختام الصوم بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - كما يرأس أيضا صلوات القنديل العام، حيث يشارك فى الصلاة عدد من أساقفة الكنيسة، والأنبا إغابيوس رئيس الدير، ورهبان الدير.

يذكر أن جمعة ختام الصوم الأربعينى لا تعنى انتهاء الصوم الكبير عند المسيحين؛ بل يعقبها أسبوع الآلام، ثم احتفالات القيامة.