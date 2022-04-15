عاجل- انخفاض 14 درجة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، «لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل ستبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير، والفارق بين فترتى النهار والليل سيصل إلى 14 درجة مئوية، والأجواء ستكون باردة، وبخاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر فى شمال البلاد».
وأشارت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ نشاط الرياح يبدأ بعد فترة الظهيرة، وتستمر فى المساء، وهو ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فى فترة الليل: «بداية من الغد سنشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، وستكون العظمى على القاهرة 30 درجة مئوية، بارتفاع 3 درجات عن اليوم، وستصل العظمى فى القاهرة إلى 38 درجة يوم الأحد».
وأوضحت: «ستكون الأجواء شديدة الحرارة يوم الأحد المقبل على المحافظات كافة، ودرجات الحرارة خلال فترتى الليل والنهار سترتفع، لتكون 22 درجة مئوية للقيم الصغرى لتكون معتدلة الحرارة فى فترات الليل، وهو ما سيستمر يوم الإثنين لكن بدرجة أقل، وبداية من يوم الثلاثاء تبدأ درجات فى العودة إلى المعدلات الطبيعية، لنعود إلى الأجواء الربيعية حتى نهاية الأسبوع».
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