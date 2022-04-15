الهجرة تعلن إطلاق برنامج تلفزيونى للمصريين بالخارج عبر قناة CSAT

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة أن "صالون إسراء وجو" سيتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج والحفاظ على الهوية المصرية لدى المهاجر المصرى، فضلا عن ترسيخ قيمة التعايش وقبول الآخر.

وهنأت وزيرة الهجرة فريق العمل الخاص بالبرنامج، متمنية لهم النجاح وأن يحقق كافة الأهداف فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم عن طريق الحفاظ على هويتهم، كما وجهت الشكر لقناة CSAT على الفكر الوطنى والابتكار فى إيصال رسائل تحث على تلاحم الشعب المصرى، وذلك بما يتوافق مع دور الجاليات المصرية بالخارج الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبها، لفتت الدكتورة إسراء نوار، مقدمة البرنامج، ومدير التطوير ورئيس لجنة الفنون والمعارض والبرامج بمكتبة جامعة شابمان الأكاديمية بولاية كاليفورنيا وإحدى المشاركات فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، إلى أنه سيتم بث أولى حلقات الموسم الأول خلال شهر مايو المقبل.

وأشارت نوار إلى أنه ليس التعاون الأول لها مع وزارة الهجرة فقد تم التعاون فى إطار برنامج حوار الأديان Interfaith Dialogue المنبثق عن توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذى يهدف لنشر مفاهيم التعايش الإنسانى وتعزيز قيم التسامح بين الديانات والثقافات المختلفة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية المسيحية واليهودية بمقاطعة أورانج فى ولاية كاليفورنيا، حيث يتم تنظيم رحلات لمصر ويتم خلالها تنظيم لقاءات مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وزيارة عدد من المعالم والأماكن الدينية فى مصر.

وأكدت نوار أن برنامج "صالون إسراء وجو" يسعى لنفس الهدف لتقديم روح التعايش من خلال سرد النماذج الفريدة وسيتم تسليط الضوء على الأشخاص أصحاب القصص الملهمة فى كافة المجالات العملية والعلمية والاجتماعية، لافتة إلى أن الموسم الأول سيتم تصويره فى ولاية كاليفورنيا وسيكون بمثابة صوت وزارة الهجرة فى كاليفورنيا.

وأوضحت أنهم يسعون لتصوير البرنامج بباقى الولايات والتوجه لكافة دول العالم، مؤكدة أن دعم وزارة الهجرة يعطى أمل وثقة كبيرة لدعم توجهات الدولة المصرية التى تؤكد فكرة التعايش.

وقال جو متى، مقدم البرنامج، إنه تم اختيار اسم "صالون إسراء وجو" لأن كلمة صالون بها دفء أكثر وتعطى شعور بالضيافة وعادة ما يكون الصالون هو مكان لتبادل الأفكار بأسلوب مختلف، مشيرا إلى أن رسالة البرنامج هى "الكل فى واحد"، فالكل يجمعهم مظلة الإنسانية والدعوة لقبول الاخر، والهدف الآخر هو التأكيد والفخر بهويتنا المصرية ومد التواصل بين المواطن ووطنه وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة.

وأضاف جو متى أن البرنامج يهدف لدعم الثقافة والتنوير والسلوك المتحضر لبناء مواطن مصرى متحضر من خلال جرعة ثقافة يتذوق بها كل ما هو جميل للارتقاء بمشاعره ونفسيته، وتشجيع المواطنين للارتقاء بالذوق العام بدون فلسفة وبشكل بسيط، لافتا إلى أن البرنامج به جزء خاص يحمل رسالة من وزارة الهجرة لكل المشاهدين والمهاجرين المصريين سيتضمن أخبار الوزارة والمبادرات الخاصة بالوزارة وكيفية الاستفادة والمشاركة بها.

ومن جانبها، قالت هايدى سعد مؤسسة قناة CSAT، إن القناة تبث من كاليفورنيا بداية من عام 2011، ويمكن متابعتها على النايل سات لتكون همزة الوصل بين المصريين بالداخل والخارج والحفاظ على الهوية المصرية، ولتكون على مستوى يليق بمصر فقد تم تطوير القناة والتخطيط لبرامج متنوعة ثقافية ورياضية وأطفال وغيرها من المجالات.

وقالت "إننا ننشيء فكرة جديدة وهى "صالون إسراء وجو" برعاية وزارة الهجرة، وهو شرف لنا جميعا، مستهدفين التقارب بين أبناء مصر بمختلف أعمارهم"، مقدمة الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على دعمها لفكرة البرنامج.