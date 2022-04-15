وزير التعليم العالى يتابع الموقف التنفيذى لجامعة الزقازيق الأهلية

وأفاد التقرير بوجود تقدم كبير فى معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكل مبانى الجامعة، والانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة بمعدلات إنجاز مرتفعة فى جامعة الزقازيق الأهلية.
جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة 44 فدانا وتضم عدة مبانى منها، إدارة الجامعة، و6 مبانى أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبى، 2 هندسى، و1 علوم إنسانية واجتماعية) - ومبنيين للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة.
ومن المقرر أن تقدم جامعة الزقازيق الأهلية فى مرحلة التشغيل الأولى، برامج دراسية جديدة ومميزة، والعديد من البرامج البينية بواقع 26 برنامجا بـ 11 كلية، وهى: "البرامج الهندسية 15 برنامجا دراسيا وتشمل (هندسة البناء – العمارة البيئية والعمران – المعلوماتية الطبية – شبكات الحاسب والأمن السيبرانى – هندسة الفضاء والطيران – هندسة نظم الاتصالات – هندسة الميكاترونكس والأتمتة – هندسة المواد وإدارة التصنيع – الهندسة الطبية – إدارة المشروعات – الجيومعلوماتية – الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات – هندسة الربوتات – العلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر (المدن الذكية) – الإدارة المتكاملة للأراضى والمياه).
كما تقدم الجامعة 6 برامج فى العلوم الطبية، وتشمل "العلاج الطبيعى – التمريض – تكنولوجيا المختبرات الطبية – طب وجراحة الفم – الصيدلة والتصنيع الدوائى – الطب البشرى"، وفى مجال العلوم الإنسانية تقدم 5 برامج دراسية وتشمل "إدارة الاعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – ريادة الأعمال – علم الآثار والتراث – التحليل المالى – التكنولوجيا المالية – برنامج الوسائط المتعددة الرقمية".
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