علاج ومساعدات مالية.. جهود «الشكاوى الحكومية» فى حل مشاكل المواطنين

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التى تثبت صحتها، مشيرا إلى أن المنظومة أولت أهمية قصوى لشكاوى المواطنين الطبية والطوارئ وذات الخطورة خلال الفترة الماضية، وتأتى هذه الجهود متزامنة مع الجهود المبذولة فى التعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف المجالات والخدمات الأخرى وعلى رأسها ضبط الأسواق وإنفاذ القانون، حيث يتم التعامل مع الشكاوى فور ورودها لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة وتحقيق أفضل استجابات لمقدمى الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.

وسرد الرفاعى بعض نماذج الاستجابات لشكاوى المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية فى مجالات: الاستغاثات والشكاوى الطبية، والطوارئ والخدمات، والرقابة على الأسواق، وإعمال وإنفاذ القانون، وكذلك تطهير المجارى المائية ورفع القمامة والتراكمات وفيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الطبية،أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى تلقى المنظومة عددا من شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات، وتمت الاستجابة لها على الفور، ومن بينها شكوى مواطنة مقيمة بمحافظة أسوان، تعانى من مشكلات بالعمود الفقرى، تطالب خلالها باستعجال إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للخضوع لجراحة بالعمود الفقرى بإحدى المستشفيات المتخصصة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية لها لتتمكن من شراء بعض المستلزمات الطبية، مشيرا إلى تولى فريق العمل المختص بالمنظومة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاستعجال إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنة، وفور الانتهاء من الإجراءات اللازمة تم التنسيق لاستقبال الحالة بمستشفى منشية البكرى بمحافظة القاهرة، وتم إجراء الجراحة لها بنجاح واستمرت المتابعة حتى استقرت حالتها الصحية، وعقب ذلك تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة من مقر المستشفى إلى محطة القطار بالقاهرة لتيسير عودتها إلى محل إقامتها بمحافظة أسوان.

وفى الوقت ذاته، نوه مدير منظومة الشكاوى إلى أنه تم بالتوازى مع ذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أفادت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، أنه تم صرف مساعدة مالية عاجلة قيمتها 1000 جنيه لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لهذه المواطنة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى استغاثة أخرى وردت للمنظومة من مواطن مقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر 75 عاما ويعانى من زيادة بالوزن حيث يفوق وزنه 200 كجم، ولديه قصور بالدورة الدموية وهبوط بعضلة القلب وعدم انتظام بدقات القلب مصاحبة لقصور بوظائف الكلى والكبد، وأفادت نتائج التحاليل الطبية، التى تم إجراؤها حديثا للحالة، بوجود ارتفاع طفيف بنسبة السكر بالدم ووجود التهابات صديدية بالجلد، مطالبا بنقله وعلاجه على نفقة الدولة بأى مستشفى حكومى متخصص مع توفير آلية مناسبة لنقله لصعوبة حركته نتيجة لزيادة الوزن.

وفى هذا الصدد، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى التنسيق مع كل من الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة شمس، والدكتور محمد غنيمه، عميد أكاديمية القلب والصدر بجامعة عين شمس، وكذا هيئة الإسعاف، حيث تم نقل الحالة من محل سكنه بمحافظة الغربية إلى أكاديمية القلب والصدر بمحافظة القاهرة، وعقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعرضه على لجنة طبية مشكلة من استشاريى (أمراض القلب والأوعية الدموية، الباطنة، الصدر، الجلد والجراحة العامة)، تقرر حجزه بالمستشفى ووضعه على بروتوكول علاجى مناسب لمدة 5 أيام لاستقرار حالته، وتم خلالها الانتهاء من استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لتركيب منظم ضربات القلب الكهربائى له وتم التركيب بنجاح، وفور استقرار حالته الصحية تم إصدار بطاقة متابعة شهرية للمريض لمناظرته بالعيادات الخارجية مع كل من استشارى (السمنة وأمراض القلب) تجنبا لحدوث أى مضاعفات صحية مستقبلا.

أما فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالطوارئ والخدمات، فأوضح الدكتور طارق الرفاعى أن منظومة الشكاوى رصدت منشورا تم تداوله بموقع (فيسبوك)، بشأن تضرر أهالى مركز بنى مزار بمحافظة المنيا من وجود بالوعة دون غطاء أمام إحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع محافظة المنيا، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالتعاون مع هندسة الرى بالمركز بأنه تم تركيب غطاء لغرفة التفتيش محل الشكوى بديلا عن الغطاء المفقود، لكونها جزءا من تغطية ترعة تغذية أبو الليل، حيث نجحت المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إزالة أسباب الشكوى.

وحول شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى تلقى شكوى مواطن مقيم بقرية غيط المسارة بمركز دمياط محافظة دمياط، تضرر خلالها من قيام عدد من تجار الأخشاب واللواح (الأبلكاش) برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها وغير مبررة بما تسبب فى قيام أصحاب بعض ورش تصنيع الأثاث بغلق ورشهم، محددا تاجرين ارتكبا تلك الواقعة، مشيرا إلى أنه بالتوجيه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة دمياط بشن حملة تفتيش موسعة على تجار الأخشاب بالقرية موضوع الشكوى، أسفرت عن تحرير محضر جنح رقم 7822 لسنة 2022 ضد أحد التجار المشار إليهما بالشكوى ومحضر جنح رقم 3619 لسنة 2022 ضد التاجر الآخر، لمخالفتهما أحكام ونص القانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته للبيع بأسعار أعلى مما هو متداول بالأسواق، كما تحرر محضر رقم 113 لسنة 2022 لهما، للاتجار بسلع مجهولة المصدر وعدم وجود إفراج جمركى لها.

كما استقبلت المنظومة شكوى مواطن مقيم بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تضرر خلالها من قيام أحد المخابز ببيع رغيف الخبز (الفينو) بسعر أعلى من المعلن عنه رسميا وبمواصفات أقل من المحددة لإنتاجه، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بأن الرقابة التموينية بإدارة تموين مدينة الزقازيق شنت حملة تفتيش على المخبز موضوع الشكوى، وتبين صحة ارتكابه للمخالفة وعدم الإعلان عن الأسعار وعليه تحرر محضر جنح رقم 4197 لسنة 2022 بالواقعة.

وفيما يخص شكاوى إعمال وإنفاذ القانون، أوضح الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تلقت شكوى مواطن مقيم بحى الساحل بمحافظة القاهرة، بشأن وجود (عشة) مقامة بجوار سور بنكى مصر والأهلى المصرى بمنطقة سوق الغلال بالحى، ويتم استخدامها كمقهى بعد موعد الإفطار كل ليلة، بما يعوق حركة المرور بالشارع ويسبب إزعاجا للمارة، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، أفاد حى الساحل بتوجه مسئولى إدارة الإشغالات للعنوان موضوع الشكوى وتم هدم (العشة) ورفع الإشغالات وحسم الشكوى.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين بشأن تطهير المجارى المائية ورفع القمامة والتراكمات، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى تلقى المنظومة شكوى بعض سكان حى أول طنطا بمحافظة الغربية، تضرروا فيها من تراكم القمامة والمخلفات أسفل الكوبرى العلوى الكائن بشارع حافظ وهبى، بما ينتج عنها روائح كريهة وانتشار للحشرات، وبالتنسيق مع محافظة الغربية، أفاد حى أول طنطا، بقيام جهاز النظافة بالحى برفع وإزالة حوالى 2 طن تجمعات قمامة تقع أسفل الكوبرى موضوع الشكوى باستخدام لودر وسيارة جمع ورفع المخلفات على مدار أربع ورديات عمل.