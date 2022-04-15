جراحة ناجحة.. تألق جديد لمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيان اليوم الجمعة، أن المريض الذى يبلغ من العمر 66 عاما كان قد حضر للمستشفى وكان يعانى من كسور متعددة بعظام الوجه والفكين بعضها كسور بمنطقة الوجنة والفك العلوى والسفلى، وكسور بالأنف وكسور أخرى بمنطقة الجبهة، وذلك نتيجة التعرض لحادث، وبعد الفحص تبين حاجة المريض لإجراء جراحة مطولة لتثبيت الكسور بواسطة الشرائح والمسامير.

وقد تمكن فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولى بإجراء جراحة ناجحة تم من خلالها تثبيت الكسور باستخدام 6 شرائح و26 مسمار فى عظام الوجه والفكين، والمريض الآن بحالة جيدة، ويتم متابعة حالته بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وشارك فى إجراء العملية كلا من:

الدكتور حمدان السعدى- مدرس واستشارى جراحة الوجه والفكين والتجميل وجراحات أورام الرقبة بكلية الطب جامعة أسيوط.

الدكتور حاتم عادل أبوالحسن - أخصائى ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بالمستشفى.

الدكتور أحمد عيد - أخصائى التخدير بالمستشفى.

وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات:

م/ محمد الرشيدى.

م/ محمد على.

وقد تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحى بتكلفة 300 جنيه فقط سددها المنتفع.