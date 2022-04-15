أول تعليق من نرمين الفقي بعد تصدرها التريند بمشاركتها في «الكبير أوي6»

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دوت الخليج يرصد تعليق نرمين الفقي بعد مشاركتها في مسلسل الكبير أوي 6.

نرمين الفقي مسلسل الكبير أوي 6

ظهرت الفنانة نرمين الفقي كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13 التي عرضت أمس الخميس عبر شاشة قناة on الفضائية وحرصت على التعليق على مشاركتها.

ووجهت الفنانة نرمين الفقي الشكر لفريق عمل مسلسل الكبير أوي 6 بنشرها مجموعة صور لها من كواليس العمل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصور قائلة: “الحمد لله أنا مبسوطة جدا إني كنت ضيفة في مسلسل الكبير أوي مع النجم الموهوب والتلقائي أحمد مكي، وكل الشكر لفريق العمل المحترفين من إنتاج وإخراج وتصوير وعاملين.. تمنياتي باستمرار النجاح”.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13

يشار أن الفنانة نيرمين الفقي ظهرت خلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الكبير أوي 6 في شخصية زوجة حزلقوم السابقة وجمعتهما العديد من المشاهد الكوميدية حيث تم الطلاق بسبب غيرتها الشديدة عليه وكانت تجسد شخصيتها الحقيقية وهي الممثلة الشهيرة.

وظهر حزلقوم وهو الفنان أحمد مكي يحكي لصديقه هجرس وهو محمد سلام عن سبب انفصاله عن الفنانة نيرمين الفقي، التي كانت شديدة الغيرة عليه كما يسترجع كيف انفعلت نيرمين الفقي عليه عندما ظنت أنه كان يخونها مع فتاة اشترى منها سيارة لتكون هدية عيد زواجهما وضربتها وضربته وكشفت الحلقة أيضًا أن حلقوم لم يكن ابن حزلقوم وكانت خطة للنصب من مدير أعماله ومساعده الذي جسد شخصيته الفنان منير مكرم.

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ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوى 6 عدد من النجوم بجانب أحمد مكي، مثل بيومي فؤاد، ورحمة أحمد، محمد سلام، وهشام إسماعيل، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، و الإخراج لـ أحمد الجندى.