/692119/فركش-انتهاء-تصوير-مسلسل-ملف-سري-بالتزامن-مع-عرضه

احتفل صناع وفريق عمل مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة والفنان نضال الشافعي، بانتهاء تصوير العمل الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

دوت الخليج يرصد الاحتفال بانتهاء تصوير مسلسل ملف سري

انتهاء تصوير مسلسل ملف سري

ومن جانبه شارك الفنان نضال الشافعي متابعيه وجمهوره بنشره صورة من آخر يوم تصوير لمسلسل ملف سري وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق نضال الشافعي على الصورة قائلًا: “الحمدلله.. فركش ملف سري”، أما الفنان محمد محمود عبد العزيز فكان قد تفاجيء بزوجته التي زارته في كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل.

وظهرت في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تحمل باقة من الورود له تعبيرا عن حبها ودعمها له.

مسلسل ملف سري

وعلق محمد محمود عبد العزيز منتج المسلسل وأحد أبطال العمل على الفيديو الذي نشره قائلا: “لما تبقا المفاجأة حلوه بس المكان غريب.. كواليس من داخل مخزن.. بنعمل بروفة و فجأة لقيت مراتي قدامي.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا”.

ويشار أن الفنان محمد محمود عبد العزيز يجسد خلال الأحداث شخصية ليل المصري والتي كانت السبب في تصدره التريند مؤخرًا حيث أشاد به الجمهور ومشاهدي المسلسل والنقاد بسبب انفعالاته وتعبيرات وجهه وشبهوه أيضًا بوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

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ويضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.