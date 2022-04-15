القوى العاملة: تعيين 662 شابا فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، يؤكد أن المديرية قامت بتعيين 662 شاباً، منهم شاب "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 696 شابا.





وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير من مدير المديرية أشرف علم الدين، إلى أن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضى بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

وقال مدير المديرية: إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال منح مولود جديد، و3 منحة زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحتى وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 4000 جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى، فضلاً عن تسجيل 51 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 8 تراخيص عمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة، كما قامت باستخراج 312 شهادة قياس مستوى المهارة، و1200 كارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 205 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات ، وعقد 3 ندوات توعية، كما تم تلقى 41 شكوى عمالية وتم تسوية 7 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 16 شكوى، و 10 شكاوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 25 منشأة، وإعادة التفتيش على 69 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث شكوى، وإجراء 40 قياس لـ 6 منشآت، وبحث شكوتين.