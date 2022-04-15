الهجرة تثمن جهود شاب مصرى فى إنقاذ المتضررين من الأزمة الأوكرانية

جاء ذلك فى إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التى تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفى أجرته بالشاب المصرى، عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذى يؤكد أن هذه هى صفات المصريين الحقيقية، إذ أنهم دائما فى الغربة يتحلون بالمروءة والنبل وقالت: "هذا ما تفرضه علينا الإنسانية فى كل مكان".
وأضافت وزيرة الهجرة أن رضا سيد هو نموذج مشرف آخر من المصريين الذى شاركوا بحماس وشجاعة فى إنقاذ المتضررين من الأزمة الأوكرانية دون تمييز، وتعاونه مع الهلال الأحمر المصرى يؤكد ذلك.
وتقدم الشاب المصرى رضا سيد بخالص الشكر والامتنان لوزيرة الهجرة على تواصلها معه، مؤكدا أنه أقدم على ذلك من منطلق مصريته ووطنيته وشعوره بالمسئولية، فهذا هو المعدن الحقيقى للمصريين.
وقال سيد إنه كان يقيم فى إيطاليا نحو 4 أعوام ونصف، ومنذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية انتقل إلى بولندا ليقدم يد العون والمساعدة للمصريين والعرب الذى غادروا أوكرانيا، حيث كان يقوم باستقبالهم من على الحدود واستضافتهم وتقديم الطعام والخدمات المختلفة لهم، إلى أن أصبح يتعاون مع الهلال الأحمر المصرى بشكل متواصل حتى الآن.
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