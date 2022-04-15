اجتماعات وزيارات ميدانية.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 86، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 8 إلى 14 أبريل الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.





وخلال هذا الاسبوع، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية المعنية بمنظومة الإرشاد الزراعى، إذ تناول اللقاء بحث التوسع فى كل الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين، كما، أجرى وزير الزراعة زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية تفقد خلالها مجمع الخدمات الزراعية بمركز شربين، بالإضافة إلى تفقد حقول البطاطس والفراولة التى تستخدم أساليب الرى الحديث، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إذ تم بحث توفير أراضى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى، فضلا عن اطلاق وزارة الزراعة عدد من المنافذ المتحركة محملة بالخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطن.

كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لا صحة لفرض الحجر الزراعى المصرى رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون، وأن الحجر الزراعى المصرى لم يفرض أى رسوم جبرية على مصدرى الفراولة المجمدة، كذلك أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن ان تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعى بهدف ضم أراضى هيئة الإصلاح الزراعى لملكية جهات حكومية، موضحة أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعى يهدف إلى الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم فى رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.

كما شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى فى اجتماع الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات بالفاو والذى عقد افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف تنفيذ توصيات الدورة 25 للجنة الغابات، كذلك أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من تحصين أكثر من 5.3 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال الحملة القومية التى بدأت 15 مارس الماضى.



كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انفوجراف بمناسبة العيد القومى لمحافظة سوهاج بعنوان: "سوهاج".. تاريخ الفن والزراعة فى بلد المواويل، كذلك أصدر قطاع الإرشاد الزراعى عدد من التوصيات الهامة للمزارعين التى يجب مراعتها عند عملية حصاد وتوريد القمح، كما اعلن تنفيذ 8122 حقلا إرشاديا خلال الموسم الزراعى بالأصناف الجديدة المتميزة.

ونفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بمحافظة البحيرة ندوة إرشادية وتوعوية حول مزايا التأمين على الماشية لدى الصندوق، وذلك بالإشتراك مع القوافل السكانية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تم تنظيم قافلتين إرشاديتين وتوعويتين بسوقى التوفيقية العمومى للماشية بمركز إيتاى البارود، وكفر الدوار العمومى للماشية، كذلك تم تنفيذ بعض الندوات الإرشادية فى محافظة الإسماعيلية لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح وأيضا الاستعداد لموسم زراعة القطن، كما أعلن المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف إجراء بعض التجارب على خامات الأعلاف غير التقليدية وذلك بمزرعته التى تبلغ مساحتها 12 فدان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى.



كما أطلق مركز بحوث الصحراء فاعليات الحملة الإرشادية لزراعة محصول عباد الشمس الزيتى فى إطار البرنامج البحثى "تحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتى بمنطقة غرب المنيا والمناطق المحيطة"، كذلك استقبل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، وفد سعودى رفيع المستوى من وزارة الزراعة السعودية، تفقد خلالها أقسام المعمل المختلفة، للتعرف على دوره فى منظومة مراقبة سلامة الغذاء، كما استقبل ايضا خلال هذا الاسبوع عدد من المتدربين الافارقة، ضمن البرنامج التدريبى التابع للمركز الدولى للزراعة، كما بلغ اجمالى الشهادات التى اصدرها المعمل هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7000 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعى والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.