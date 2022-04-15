عاجل- السكة الحديد توجه رسالة للركاب بشأن أعمال التطوير

وأشار بيان الهيئة أنه فى إطار حرص وزارة النقل على التطوير والتحديث المستمر فى كافة قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية فقد تقرر وبصفة مؤقتة بدءا من 11 مارس الماضى اعتبار محطة "بشتيل المحطة" محطة انتهائية ومحطة قيام لخط "المناشى / ايتاى البارود" وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والانشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجارى إنشاؤها بما فيها مسار قطارات خط المناشى والذى يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتى يتم إنشائها بشكل نموذجى على الطراز الفرعونى والتى ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية فى مجال النقل ومحطة كبرى تساهم فى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
وأضاف البيان أن هيئة السكك الحديدية تؤكد استمرار العمل على مدار 24 ساعة لنهو أعمال تجديدات السكة وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتى من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالى وأن الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة قد قامت بتوفير وسائل النقل البديلة من اتوبيسات وميكروباصات لنقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.
كما أوضح البيان أنه نظراً لاستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك فقد تقرر وبصفة مؤقتة بدءا من الجمعة الموافق 25/3/2022 اختصار وصول وقيام قطارات الوجه البحرى (الروسى ذات التهوية الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة إلى الوجه القبلى إلى محطة القاهرة.
وتابع: مع الأخذ فى الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة ، وأنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم اعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة كالتشغيل الحالى المعتاد.
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