مكالمة محمد صلاح وارتدائها الحجاب.. اعترافات شيرين عبد الوهاب لـ جمهورها

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دوت الخليج يرصد إجابات شيرين عبد الوهاب على جمهورها.

إجابات شيرين عبد الوهاب

عندما سألها الجمهور عن الشيء الذي إذا عاد بها الزمن لم تفعله ردت وقالت: “عدم التسرع”، وعن الوقت الذي تمنت به ألا تصبح فنانة شهيرة، قالت: “لما حد يظلمني وينسى إني إنسانة زي كل الناس”.

وكشفت أيضًا سر طول شعرها بشكل سريع وقالت: “خلطة زيوت طبيعية بعملها بنفسي وطبعا وراثة من أبويا”، وعن ارتدائها الحجاب ردت: “الحجاب حجاب النفس والروح والأخلاق أولا قبل أي حاجة تانية”.

وسألها أحد متابعيها عن كيفية تخطها المشاكل والهموم لترد قائلة: “بدعائي لربنا وشكري له على الحاجات الحلوة اللي في حياتي عشان يكون عندي توازن”.

أسرار شيرين عبد الوهاب

وعن أكثر موقف إيجابي أثر بها قالت: “مكالمة جاتلي من محمد صلاح كداعم ليا وحقيقي المكالمة أثرت فيا بشكل إيجابي”.

وأوضحت أن الفنانة منة شلبي أقرب صديقة لها من الوسط الفني، وأشارت إلى أنها كانت ستعمل في مجال التجميل أو الأزياء أو ديكورات المنازل إذا لم تكن فنانة.

شيرين عبد الوهاب 2022

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بأغنية “يا معافر” التي قدمتها ضمن موسم رمضان 2022 لحملة إعلانية لإحدى البنوك.

وحققت الأغنية التي تحمل اسم يا معافر حوالي 30 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وخي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.

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وآخر ظهور لها كان بحفلة الكويت الذي رفع شعار كامل العدد وتألقت خلاله بعدد من أغانيها المميزة التي أحبها الجمهور وتفاعلت مع الحضور خلال الحفلة وقالت لهم : “وحشتوني حبايب قلبي ،الدنيا من غيركوا وحشة وانتوا اغلي الناس وليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة، وميبقاش قلبكوا اسود ، وتقريبا كلنا هيجلنا كورونا بسبب الزحمة”.