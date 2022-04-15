الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 11
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