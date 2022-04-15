وزير الأوقاف: الجماعة الإرهابية لا تزال تحاول النيل من كل شرفاء الوطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، فى تدوينة له على تويتر، أن عناصر الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية لا تزال تحاول النيل من كل شرفاء الوطن ولا تزال الخلايا النائمة لمكتب الإرشاد تواصل مسلسل الكذب والخيانة الوطنية فى توجيه هذه الكتائب فى إطار مسلسل العمالة والخيانة.. فلننتبه.

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