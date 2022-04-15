نشاط السيسى فى أسبوع.. متابعة الربط النهرى مع السودان واتصالات خارجية

جدة - نرمين السيد - السيسى يستمع لشرح عن الأعمال الإنشائية لتطوير طرق القاهرة الكبرى

نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع يوتيوب، فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر الجمعة الماضية، التى تفقد فيها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.



واستمع الرئيس خلال الجولة لشرح واف من مهندسى المشروعات التى تفقدها، عن الموقف التنفيذى لعدد من المحاور والطرق، التى تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل الحركة المرورية.

الرئيس السيسى يوجه بدعم المصريين فى أوكرانيا لحين عودتهم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة الهجرة فى التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج".



السيسى يوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة فى مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الكاتبة سماح أبو بكر عزت، أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً أن النجاح والتقدير الذى لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة فى مجال الأدب الوطنى للأطفال، مشيرةً فى هذا السياق إلى مشروعها الأدبى الأخير تحت عنوان "حياة وكريمة"، وهى القصة المستوحاة من مبادرة "حياة كريمة"، والتى تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال.

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز دور الطاقة المتجددة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى مصر، بما فيها التوسع فى طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيسى يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية الأزمة الأوكرانية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، اتصالاً هاتفيًا من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، خصوصًا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة بأنواعها المختلفة.

وأضاف أن الاتصال تباحث ملف الأمن الغذائى وتراجع سلاسل التوريد، حيث تم التوافق على التنسيق المنتظم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لبلورة المبادرات والجهود المشتركة فى هذا السياق.

السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

السيسى يتفقد مركز التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح الثلاثاء، مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى استمع إلى شرح تفصيلى بشأن المركز، الذى يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً مهمًا لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقى البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً فى هذا الإطار.

السيسى: تقديم أوجه الدعم لأسر ضحايا ومصابى حادث أسوان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأتوبيس السياحى بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

وأشار السيسى فى منشور على صفحته الرسمية على موقع (فيس بوك) إلى أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كل أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث الأليم، كما وجه بتقديم جميع أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

الرئيس السيسى يتابع خطط الربط النهرى بين مصر والسودان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية".

الرئيس السيسى يطمئن على صحة الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمأن على الحالة الصحية لأخيه ملك الأردن، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية التى أجراها مؤخرا.

السيسى يتابع المشروعات المستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الرئيس السيسى يطلع على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".