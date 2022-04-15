مصر والصين تحتفلان بمرور عام على الشراكة بين «فاكسيرا» و«سينوفاك»

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الجمعة، حضر فعاليات التدشين السفير الصينى لدى مصر "لياو لى تشينغ"، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتورة هبة والى الرئيس التنفيذى لشركة "فاكسيرا"وبحضور افتراضى عبر الـ«فيديو كونفرانس» للدكتور محمد البدرى سفير مصر فى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من ممثلى شركة «سينوفاك» الصينية.

وفى كلمته خلال فعاليات التدشين، أشار الوزير، إلى الاحتفال بمرور عام على علاقة الشراكة الاستراتيجية بين شركتى "سينوفاك" و"فاكسيرا" فى مجال تصنيع اللقاحات، والتى أثمرت عن إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا، ووضع خطط لنقل تكنولوجيا تصنيع مختلف أنواع اللقاحات والأمصال، بالإضافة إلى التعاون فى تجهيز مجمع التبريد اللوجيستى الذى يتم تدشين أعمال إنشاءه اليوم.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الشراكة بين "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، فى إنشاء مجمع لوجيستى للتبريد وحفظ اللقاحات والأمصال وفقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية، بطاقة استعابية 150 مليون جرعة، إلى جانب حفظ المواد الخام، فى إطار استراتيجية الدولة التى تهدف لأن تصبح مصر مركزا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الأفريقية.

وأضاف الوزير، أن المجمع يتم إنشاؤه على مساحة 3200 متر مربع، بتوسعات مستقبلية تصل ل 1000 متر إضافى، مشيرا إلى أن المجمع سيتم تجهيزه بنظام إدارة أوتوماتيكى، وتحكم آلى للغرف المبردة، ويتم التحكم فى كل غرفة تبريد من خلال نظام تبريد مزدوج (نظام للاستخدام وآخر احتياطى)، كما سيعمل بأنظمة مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى نظام مراقبة الحرارة على مدار 24 ساعة، إلى جانب تزويد المجمع بأرصفة للشحن والتحميل وتفريغ المنتجات.

وثمن الوزير، الجهود المبذولة من قبل سفراء دولتى (مصر والصين) فى العمل على وضع خطط استراتيجية محددة لفكرة تأسيس مركز ومجمع تبريد لوجيستى، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية للهندسة المعمارية لإنجاز وتجهيز هذا الصرح المميكن، مشيرا إلى أنه خلال 3 أشهر سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيز المجمع، بحيث يصبح من أوائل الصروح الخاصة بحفظ وتبريد جمع أنواع اللقاحات وليس لقاحات فيروس كورونا فقط.

وأكد الوزير، أن التعاون المثمر مع الجانب الصينى، ساهم فى وضع الدولة المصرية، ضمن 6 دول رائدة فى مجال تكنولوجيا نقل وتصنيع اللقاحات، مشيرا إلى أن مصر بصدد أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصنيع اللقاحات المحلية على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى كونها ستصبح مركزا هاما فى مجال تكنولوجيا حفظ وتبريد اللقاحات.

ومن جانبه، ثمن سفير مصر لدى الصين، التعاون المثمر بين مصر والصين فى مجال إنتاج اللقاحات والذى يتوج اليوم بالبدء فى أعمال إنشاء المجمع اللوجيستى الذى يعد جزءا هاما فى استراتيجية التعاون بين البلدين، وفقا لرؤية القيادة السياسية فى مصر والصين، مؤكدا حرصه على متابعة هذا الملف لتنفيذ الرؤية المشتركة للبلدين، مشيدا بالتعاون الكبير من جانب شركة "سينوفاك" لتحقيق الأهداف المرجوة بمساعدة مصر أن تصبح مركزا إقليميا فى إنتاج اللقاحات.

وفى كلمته، لفت السفير الصينى لدى مصر، إلى أهمية دور المجمع اللوجيستى فى رفع القدرات المصرية بمجال حفظ اللقاحات، حيث سيكون أكبر مجمع لحفظ اللقاحات على مستوى قارة أفريقيا، مؤكدا أهمية بذل الجهود المشتركة فى مكافحة فيروس كورونا، ضمن التعاون المشترك فى مجال الرعاية الصحية، مشيدا باستراتيجية الدولة المصرية فى مكافحة الوباء والتى استطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادى وصحة المواطنين.

وأكد السفير الصينى حرص بلاده على التعاون مع مصر منذ بداية جائحة كورونا ودعمها ب 4 دفعات من لقاحات فيروس كورونا، فضلا عن دعم مصر بخط لإنتاج الكمامات، وأول خط لتصنيع اللقاحات على مستوى أفريقيا، بالإضافة إلى 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا، من المقرر تقديمهم لمصر، وذلك ضمن التضامن بين الشعبين والذى بدأته مصر بدعم جمهورية الصين الشعبية فى بداية الجائحة، بتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبدورها، أشارت الدكتورة هبة والى الرئيس التنفيذى لشركة "فاكسيرا"، إلى أهمية الاستفادة من خبرات شركة "سينوفاك" ونقل تكنولوجيا سلاسل التبريد، والتى تعد أحد أهم المحاور فى عملية الإنتاج للحفاظ على جودة اللقاحات، مؤكدة أن الدعم المقدم من الجانب الصينى لإنشاء المجمع يأتى فى إطار التعاون المثمر بين شركتى "سينوفاك" وفاكسيرا فى مجال إنتاج وتطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة.

وأعرب ممثلو شركة سينوفاك الصينية، عن سعادتهم بالمشاركة فى بدء تدشين الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستى المميكن والمتكامل، مؤكدين أن الجانب الصينى مستمر فى دعم مصر، بحيث تصبح مركزا رائدا فى تكنولوجيا تصنيع وتوزيع اللقاحات فى القارة الأفريقية، منوهين بأن التعاون المشترك بين شركة "فاكسيرا" المصرية و"سينوفاك" الصينية، والذى بدأ فى شهر إبريل 2021، بتوقيع اتفاقية لنقل تكنولوجيا تصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا محليا، من شأنه دفع عجلة التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة وباء فيروس كورونا.

كما استعرض الجانب الصينى، شرحا مفصلا لأنظمة التبريد والتخزين داخل مجمع التبريد اللوجيستى، كما استعراض درجات الحرارة الخاصة بأنظمة حفظ كل اللقاحات والأمصال والتى تعمل على الحفاظ على جودة اللقاحات.