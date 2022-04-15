/692117/يسرا-لم-أعرف-معنى-النجاح-في-أول-4-سنوات-من-مشواري-الفني

حلت الفنانة يسرا مؤخرًا ضيفة برنامج اتنين اتنين المذاع عبر راديو إنرجي، وتحدثت خلاله مع المذيعة إيناس سلامة الشواف عن أعمالها الجديدة ومسلسلها الذي تنافس به في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تصريحات يسرا

تصريحات يسرا

تحدثت الفنانة يسرا أيضًا خلال حوارها الإذاعي الأخير عن الثنائيات في الحياة وتعاملها مع النجاح والفشل، والخير والشر، قائلة إن النجاح والفشل ثنائيات نواجهها في الحياة، وأشارت إلى أنها في بدايتها الفنية قدمت 25 فيلما لم ينجح منهم أي عمل بسبب ظروف تأخر مواعيد عرضهم.

وأضافت أنها لم تعرف معنى النجاح أول أربع سنوات في مشوارها الفني، معلقة: “لكن في النهاية كل شخص يعمل اللي عليه والباقي نصيبه.. وأحب النجاح دائما، وفي حالة عدم التوفيق لا أعتبر ذلك فشلا”.

يسرا مسلسل أحلام سعيدة

ولفتت إلى أن وصفة النجاح بالنسبة لها هي الخوف على العمل ومحاولة تقديم أفضل شيء والأحسن والمختلف”، ويشار أنها تستعد للمنافسة ضمن موسم عيد الفطر السينمائي بفيلمها الجديدة “ليلة العيد”.

ويشاركها في بطولة فيلم ليلة العيد عدد من النجوم مثل ريهام عبد الغفور، وغادة عادل، وهنادي مهنى، ونجلاء بدر، وسيد رجب، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، ومايان السيد، وسميحة أيوب، وعارفة عبد الرسول، وآخرين والفيلم من تأليف أحمد عبدالله والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

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وفي سياق آخر، عرضت شاشة قناة on الفضائية مؤخرًا مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13 للفنانة يسرا والتي شهدت العديد من الأحداث مثل اقتحام حرامي لمنزل فريدة هانم وهي يسرا، ومحاولته سرقة أنتيكاتها حتى أنها أبلغت الشرطة التي حضرت واكتشفت كم الأنتيكات الموجودة في غرفة فريدة هانم.

وذلك اضطر الشرطة لتضع حارسا داخل المنزل لحراسة الأنتيكات التي تملكها يسرا ويشاركها في بطولة المسلسل كلا من مي كساب، وغادة عادل، وشيماء سيف، ونور محمود، نبيل نور الدين، وهشام إسماعيل، عماد رشاد، سامى مغاورى، ميسرة، وأوتاكا، عفاف مصطفى، ملك بدوى، جيهان الشماشيرجى، وآخرين والمسلسل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.