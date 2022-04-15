حالة الطقس اليوم الجمعة 15 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة مائلًا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلا على السواحل الشمالية حارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وسيكون الطقس باردا فى فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 27 15 الاسكندرية 23 14 وادى النطرون 26 15 طنطا 25 15 شبين الكوم 25 14 دمنهور 24 15 بلطيم 22 14 مطروح 20 13 السلوم 20 13 سيوة 26 14 بورسعيد 22 14 دمياط 25 15 الزقازيق 26 14 المنصورة 26 14 الاسماعيلية 27 15 السويس 26 15 العريش 20 14 رفح 19 12 رأس سدر 27 13 نخل 24 12 نويبع 29 16 طابا 27 16 كاترين 24 11 الطور 24 18 شرم الشيخ 30 20 الغردقة 27 19 مرسى علم 29 18 الفيوم 30 15 بنى سويف 30 15 المنيا 32 13 أسيوط 31 14 سوهاج 33 18 قنا 34 19 الأقصر 35 19 أسوان 36 19 ادفو 35 18 أبوسمبل 35 17 الوادى الجديد 35 18 شلاتين 28 18 ابو رماد 29 17 حلايب 29 17 رأس حدربة 30 17

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