وزير الأوقاف: منتصف شهر رمضان الكريم يذكرنا بالاستعداد للعشر الأواخر

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه مع منتصف الشهر الكريم تتداعى إلى الذاكرة معان عدة، من أهمها الاستعداد للعشر الأواخر، حيث كان النبى "صلى الله عليه وسلم" إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، أى اجتهد غاية الاجتهاد فى العبادة.





وتابع: "ومنها إخراج أو الشروع فى إخراج زكاة الفطر لمن لم يكن قد أخرجها فى النصف الأول منه، وكل ذلك على الجواز والسعة".

وأوضح "جمعة"، غير أن كثيرين لا يحاسبون أنفسهم على ما كان منهم فى النصف الأول منه، فما وجدوا من تقصير عملوا على استعاضته وما كان من خير حمدوا الله عليه، وجددوا النية على الاستزادة منه.

وقال وزير الأوقاف، إنه إذا كان بعض الناس ينشطون فى عمل الخير ولا سيما تجاه الفقراء والمساكين مع بداية الشهر الكريم، ثم تنفد طاقتهم أو تثبط همتهم، ظنًا منهم أن ما قدموه للفقير قد أغناه، فإننا نؤكد على أهمية مواصلة هذا العطاء، فمواصلة العبادة فى هذا الشهر لا تعنى مواصلة الصيام والقيام وقراءة القرآن فحسب، إنما تعنى مواصلة جميع وجوه الخير، ولا سيما الإطعام والصدقات فى مثل هذه الأيام التى نعيشها، والتى تستوجب منَّا جميعًا أعلى درجات البر والتكاتف والتراحم، مع تأكيدنا أن واجب الوقت هو الإنفاق فى سبيل الله، بل سعة الإنفاق فى سبيله (عز وجل)، يقول الحق سبحانه: "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".

وأردف "جمعة"، وعلينا أن ندرك أنه كما مر النصف الأول من الشهر بسرعة لم نتوقعها وكأنه ساعة أو بعض ساعة، فإن القادم كذلك سيكون أسرع وأسرع، وهكذا الأيام والسنون والعمر كله، وقد قيل لسيدنا نوح (عليه السلام) وهو الذى عاش ألف سنة إلا خمسين عامًا مبلغًا عن رب العزة (عز وجل): يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ فقال كرجل بنى بيتًا جعل له بابين، دخل من باب، وخرج من الآخر، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "ما أنا فى الدُّنيا إلَّا كراكبٍ استَظلَّ تحتَ شجرةٍ ثمَّ راحَ وترَكَها"، ويقول الحسن البصري: ما الدنيا إلا كسوق امتلأ ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، ويقول الحق سبحانه: "إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".