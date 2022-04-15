"ربنا أنقذني من الموت".. رانيا محمود ياسين تتعرض لحادث أثناء تصوير انحراف

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دوت الخليج يرصد تعرض الفنانة رانيا محمود ياسين لمسلسل انحراف

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، راوية تفاصيل الحادث: “اللهم لك الحمد ربنا انقذني موت محقق كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف كنا بنصور في فيلا من فيلل جاردن سيتي القديمه وانا في المشهد النجفه ثقيله جدا سقطت أمامي كانت ممكن تقع علي راسي ونزلت علي الترابيزه الي قدامي بالظبط سنتيمترات بعدتها عن راسي اللهم لك الحمد الي حصل معايا النهارده فضل وكرم من ربنا لا يعد ولايحصي اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملئ السموات والأرض وملئ ما شئت من بعد”.

رانيا محمود ياسين في مسلسل انحراف

مسلسل «انحراف» بدور مختلف وغير متوقع، وذلك بعد تأجيل مسلسلها «حكم نهائي» الذي كان من المقرر أن تخوض به هذا العام، اذ تجسد شخصية امرأة أرستقراطية، تعاني من أحد الاضطرابات النفسية.

ويشارك في بطولة مسلسل انحراف كلًا من روجينا وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وعبد العزيز مخيون، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

من قتل الزوجة لصراع الأشقاء.. مسلسل انحراف يناقش قضايا شائكة

يرصد مسلسل انحراف عدد من القضايا المختلفة رصدها في البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.