/692115/بعد-وصف-إليسا-لها-بأن-لها-أكثر-من-وجه-ميريام-فارس-محدش-يرد-عليها-احنا-في-رمضان

حرصت المطربة ميريام فارس الرد على تصريحات المطربة اللبنانية إليسا عنها، والتي وصفتها أنها انسانة بـ 100 وجه وشخصية، بطريقة مهذبة بيعدا عن التطاول المعتاد بين النجوم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من ميريام فارس ععلى هجوم إليسا عليها

أعادت ميريام فارس نشر تدوينة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لأحد متابعيها وهو يرد على إليسا، فوجهت له رسالة قائلة: "بليز ما حدا يرد، نحن بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح".

وكانت قد قال إليسا في تصريحات تليفزيونية عن ميريام فارس: “ " بـ 100 وجه، لا أعرفها على المستوى الشخصي، ولست مختلفة معها، ولا أعرف سبب مشكلتها معي".

تعليقات الجمهور على إعلان ميريام فارس

وكانت قد تعرضت ميريام فارس لموجة هجوم وسخرية ووصلة غزل أيضا بعد إعلانها لمعمار المرشدي التي ظهرت خلاله بمشاهد مثيرة، وبعدها قامت الشركة المنتجة بحذفها واستبدالها بأخرى.

جاءت تعليقات الجمهور على إعلان ميريام فارس على النحو الأتي: “جماعه انا لما بشوف ميريام فارس ببقي عامله كدا يختي جمال ودلال واناقه ورشاقه وصوت عذب وشعر كيرلي شكرا معمار المرشدي”

وعلق أخر: “هو ايه ياست ميريام فارس الحلاوه دي كلها يعني”، والأخرى: “اللهم الثبات لقلبي يارب”، وكان الأكثر إثارة في تلك التعليقات الذي أعرب بها الجمهور عن رأيه، تعليق أحدهم قال فيه: “ميريام فارس تساهم في إفطار ١٠٠ مليون”.

أخر أعمال ميريام فارس الفنية

من ناحية اخرى طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنية جديدة لها بعنوان “غدارة يا دنيا” مستوحاة من الفليم الوثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة نتفيلكس في الفترة السابقة، وتعد الاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

كلمات أغنية غدارة يا دنيا لـ ميريام فارس

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: غدارة أنت يا دنيا وأحلى ما فيك مايهمنيش، غدارة أنت يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش، حبه ده كان خيال، خد مني نفسي وراحة البال، حبه ده كان خيال صعب المنال، برضه هعيش بيك يا دنيا، برضه هعيش بيك يا دنيا.. أمانة يا دنيا لو جا يشكيلك حنّي عليه، أمانة يا دنيا تخديه فحضنك وتداري عينيه.