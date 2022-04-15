بدء حجز قطارات العيد اليوم بالرقم القومى

جدة - نرمين السيد - وحددت هيئة السكة الحديد قواعد حجز مقاعد القطارات المكيفة المدرجة بجداول التشغيل اليومية لتتضمن الحجز قبل السفر بـ 14 يوميا. ويكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى لكل راكب، وإتاحة 4 تذاكر فقط لكل راكب كحد أقصى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة أمام شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية لمواجهة محاولات تسريب تذاكر فترة العيد وبيعها بالسوق السوداء.

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