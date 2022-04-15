تارا عماد تكشف لـ دوت الخليج تحضيرها لشخصيتها بمسلسل «سوتس بالعربي» وتأثرها بالنسخة الأمريكية

/692114/تارا-عماد-تكشف-لـ-تحيا-مصر-تحضيرها-لشخصيتها-بمسلسل-سوتس-بالعربي-وتأثرها-بالنسخة-الأمريكية

تواصل الفنانة تارا عماد في نجاحها بمسلسل سوتس بالعربي الذي تنافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 حيث تقدم خلاله شخصية يارا.

دوت الخليج يكشف كواليس مشاركة تارا عماد في مسلسل سوتس بالعربي

تارا عماد مسلسل سوتس بالعربي

قالت تارا عماد عن شخصيتها في مسلسل سوتس بالعربي في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “أحببت شخصية ليلى رضوان بالمسلسل لأنها مجتهدة تحب شغلها وتجتهد لتصل إلى حلمها أن تكون محامية واسم كبير”.

وأضافت: “وهذا الخط أخذته من الشخصية الأساسية في المسلسل الأمريكي وأضافت عليها كثيرًا من شخصيتها”، وفيما يخص تعاونها مع الفنان أحمد داود، قالت: “أحب أنا أتابع ردود أفعال الجمهور وتوقعهم لحالة الحب بين الشخصيتين ليلى وأدم”.

مسلسل سوتس بالعربي

وتابعت: “توقعت من المقارنة بين مسلسل سوتس بالعربي ونسخته الأساسية الأمريكية وأرى أن المسلسل مختلف عن أي عمل بالسباق الرمضاني، وأنا كنت مهووسة بالعمل الأساسي”.

وعن مشاركتها في فيلم الجواهرجي برفقة الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي قالت: “شخصيتي بالعمل حالمة ومرحة بزيادة وعكسي في أشياء كثيرة وهذا ما جذبني لها”، وتستعد أيضًا لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم “النص الحلو” مع الفنان رامز جلال عقب انتهاء شهر رمضان.

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وفي سياق آخر، عرضت شاشة قناة cbc الفضائية مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13 والتي شهدت خلاف حاد بين تارا عماد وأحمد داود وذلك بسبب محاولتها كشف مشاعرها لكنه رفضها بعدما أخبرته من قبل أنها لن ترتبط به، وفي الوقت نفسه التقى آدم وليلى بحبيبته شيرين وطايل زميلهما في مكتب المسيري.

وأثار هذا اللقاء غيرته حيث تسبب في أزمة بينه وبين شيرين وتهديدها له بتركه في حالة عدم اتخاذ قرار حول علاقتهما، ويشارك الفنانة تارا عماد في بطولة مسلسل سوتس بالعربي، كلا من آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى ومحمد شاهين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل أسماء جلال وهدى المفتي وعلي قاسم وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي.