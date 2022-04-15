/692113/فيلم-ليلة-العيد-لـ-يسرا-ينافس-أفلام-عيد-الفطر-2022

تستعد الفنانة يسرا خوض منافسة أفلام عيد الفطر لعام 2022، بفيلم “ليلة العيد” الذي تشارك به بجانب عدد من كبار نجوم الفن وهم غادة عادل وعبير صبري ونجلاء بدر وأخرين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم ليلة العيد لـ يسرا

يعرض فيلم ليلة العيد للفنانة يسرا تزامنا مع أولى أيام عيد الفطر، وهو من بطولة يسرا، وغادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبرى، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، بجانب سيد رجب ومحمود حافظ، وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب من تأليف أحمد عبد الله ، وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم ليلة العيد

تدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما في مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهرالمرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

وتظهر هنادي مهنا خلال أحداث العمل بدور مغنية تعيش في حارة شعبية، وتمر بالعديد من الظروف الصعبة خلال عملها، والتي تكشفها الأحداث التي تدور في يوم واحد وهو وقفة العيد.

يسرا في السباق الرمضاني 2022

تشارك يسرا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل أحلان سعيدة من بطولة غادة عادل ونبيل نور الدين، ومي كساب وعماد رشاد وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لـ عمرو عرفة، ويروي العمل قصة فريدة الأرستقراطية التي تعد مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء.

ويعرض المسلسل على قناة on الفضائية في تمام الساعة 8:25 مساءً، ويعاد الساعة 5:30 صباحًا، ويأتي للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا من اليوم التالي.

يسرا تغني لأول مرة

شاركت الفنانة يسرا متابعيها وجمهورها بنشرها أغنية فكك وهي الأغنية الدعائية الخاصة بمسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه في رمضان عبر شاشة قناة on الفضائية، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت يسرا على الأغنية قائلة: “أغنية فكك من مسلسل أحلام سعيدة، من أداء المدفعجية وإشراف عام أحمد كراكيب”، وظهرت الفنانة في الأغنية بشكل مختلف يغلب عليها الطابع الكوميدي، خاصة ولأول مرة تغني شعبي.