/692110/الشيخ-الشعراوي-قالي-خليك-في-الفن-تصريحات-حسن-يوسف-في-كلام-الناس

حل الفنان حسن يوسف ضيف على برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر وذلك في حلقة 13 رمضان في تمام الساعة الـ 12 مساءً.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن يوسف في برنامج كلام الناس

كشف حسن يوسف عدد من التصريحات الأسرار الذي تحدث بها لأول مرة، من أهمها سبب ابتعاده عن الوسط الفني تلك الفترة، فضلا عن تفاصيل علاقته بالشيخ الشعرواي منذ يوم تعارفهما حتى وفاته كاشفا عن كواليس فيلم إمام الدعاة، إليكم أبرزها:

تصريحات حسن يوسف في كلام الناس

- ابتعادي عن الفن غصب عني مش بإيدي والخلافات كلها مادية.

- بيعرضوا عليا أعمال كويسة والبطلة كبيرة ووقت الفلوس تقرصهم عقربة.

- كل اللي حلتي تاريخ مقدرش أجرحه ولازم احافظ عليه.

- محمد صلاح رافع اسم مصر في انجلترا وبنتي بتقول عامل قلق.

- في الفترة الأخيرة الحظ تخلى عن محمد صلاح شوية وخد عين من عمرو أديب وإسعاد يونس.

- قابلت الشيخ الشعراوي وكنت متلبش ولقيته لذيذ وحلو ومكنش عندي شغلانه غيره.

- طلبت من الشيخ الشعراوي أعمل مسلسل عن حياته، قالي أما أموت ابقى اعمل عشان منبقاش في خلافات انا وانت.

- الشيخ الشعرواي قبل ما يموت كان بيكلم السيدة عائشة والسيد زينب وقال في الأخر حتى أنت يارسول الله.

- الشيخ الشعرواي قالي خليك في الفن.. وهو كان متابع الدراما.

- الشيخ الشعراوي كان بيسمع مسلسل لـ هدى سلطان وكان زعلان عليها ان جوزها مات وولادها منعوها من الجواز وكان زهقان.

- الشيخ الشعرواي كان امام الوسطية مش متشدد.

الفنان حسن يوسف

فنان مصري ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

تزوج من الفنانة شمس البارودي في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، نذكر منها فيلم “2 على الطريق” عام 1984 مع النجم عادل إمام وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائي.