حقيقة حملها وإصابتها بهذا المرض..أبرز إجابات شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها

/692108/حقيقة-حملها-وإصابتها-بهذا-المرضأبرز-إجابات-شيرين-عبد-الوهاب-على-أسئلة-متابعيها

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على بعض استفسارات و أسئلة جمهورها ومتابعيها بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد إجابات شيرين عبد الوهاب

تصريحات شيرين عبد الوهاب على انستجرام

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على سؤال موعد طرح ألبومها الجديد وردت قائلة: “فكر الألبوم بقى فكر قديم وإن شاء الله هنزل كل فترة مجموعة أغاني جديدة”، و”سأطرح 3 أغاني و2 فيديو كليب”.

وعندما سؤلت شيرين عبد الوهاب عن حقيقة حملها قالت: “ليس صحيحا وأنا شرحت قبل كدة في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو ليه علاقة ببكتيريا والقولون العصبي”.

شيرين عبد الوهاب إنستجرام

وسألها متابعيها: ماذا تتابعي في رمضان و من أفضل ممثل مصري بالنسبالك، وردت قائلة: “الاختيار3”، و”أحمد زكي الله يرحمة و حاليا ياسر جلال”، وعن عودتها للتمثيل بعد مسلسل “طريقي” أكدت أنها تعود قريباً.

وعن أقرب أغنية لها من الأغاني الجديدة قالت “يا معافر”، لافتة إلى انها ستحيي عدد من الحفلات في مصر خلال الفترة المقبلة”، وسألها الجمهور أيضًا عن أغنية “اكتبلك تعهد” لأنغام هل عرضت عليها؟، لترد قائلة: “حقيقة وعلى سميرة سعيد أيضًا”.

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شيرين عبد الوهاب رمضان 2022

وكانت قد تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الفترة الماضية حيث حققت نجاحا كبيرًا بأغنية يا معافر وهي إعلان لإحدى البنوك وتصدرت بها قائمة الأعلى مشاهدة في موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، حيث حققت 30 مليون مشاهدة.

أغنية “يا معافر” من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي، وكان آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن حفلها في الكويت الذى أقيم ورفع لافتة كامل العدد وظهرت بكامل لياقتها وخفة دمها وحرصت علي توجيه رسالة للجمهور بطريقتها العفوية قائلة: “وحشتوني حبايب قلبي، الدنيا من غيركوا وحشة وانتوا اغلي الناس وليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة، وميبقاش قلبكوا اسود ، وتقريبا كلنا هيجلنا كورونا بسبب الزحمة”.